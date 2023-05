Rueda insta a Calviño a anunciar "concreciones" esta semana en Galicia sobre los fondos europeos

Pide al Gobierno abrir un plazo de "negociación y ajustes" sobre las áreas de eólica marina

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido este martes a la vista prevista esta semana a Galicia de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y ha recordado al Gobierno de España que hacen falta "concreciones" sobre los fondos europeos porque "la cogobernanza, está claro que no existe".

"No sé qué va a contar (la vicepresidenta primera)", ha señalado el titular del Ejecutivo autonómico durante su intervención en un coloquio con empresarios organizado en Vigo por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en el que ha recordado que "no se hizo realidad" lo anunciado por la propia Calviño sobre el destino de los 75.000 millones de euros de fondos europeos. Del mismo modo, ha añadido, se anunciaron fondos adicionales (REPowerEU), de los que la Xunta "sabe poco".

Precisamente, el reparto de los fondos europeos ha sido uno de los ejes centrales de la intervención de Alfonso Rueda ante los empresarios de la provincia de Pontevedra, y ha lamentado que el gobierno autonómico y el tejido productivo siguen "con las mismas incertidumbres que al principio".

Alfonso Rueda se ha referido a cuestiones como los PERTE industriales o el agroalimentario, de los que espera noticias "ansioso"; y al incumplimiento del plazo "autoimpuesto" por el Gobierno para modificar la planificación de Red Eléctrica Española y permitir la conexión de Stellantis Vigo a la muy alta tensión. "En enero dijeron que se haría antes del 31 de marzo, y estamos a 9 de mayo", ha constatado el presidente de la Xunta.

INFRAESTRUCTURAS Y SEGURIDAD JURÍDICA

En su intervención, Rueda también se ha referido a la necesidad de que el Gobierno agilice el Corredor Atlántico, mientras que la Xunta sigue "esperando" a poder reunirse con el comisario nombrado para coordinar esa iniciativa y "buscando alianzas con otras Comunidades Autónomas".

En la misma línea, ha afeado que el Ejecutivo de Sánchez no corresponda con su actuación al compromiso del gobierno portugués con la alta velocidad ferroviaria en el Eje Atlántico; y ha insistido en que la terminal portuaria de Bouzas en Vigo debe contar con conexión por tren, porque "un puerto sin tren no tiene futuro y pierde competitividad".

Finalmente, ha puesto en valor la seguridad jurídica para promover el crecimiento económico y ha advertido de que las empresas "tienen que saber con antelación lo que van a hacer las administraciones", en alusiones a decisiones del Ejecutivo central, como la nueva ley de vivienda.

Alfonso Rueda se ha referido también a la "contradicción" en el PSdeG sobre la ley del litoral de Galicia, con posturas diferentes por parte del secretario xeral, González Formoso, y del delegado del Gobierno, Gómez Besteiro. "Hoy no sé el estado de la cuestión", ha bromeado.

En todo caso, ha señalado, ante las críticas recibidas, que la comisión bilateral sobre esa norma debería ponerse en marcha una vez que la ley esté aprobada, y "antes de que la recurran" para poder sentarse a "pulir" lo que sea necesario.

Con respecto a la comisión de transferencia de competencias, Rueda ha asegurado que le habría "encantado" que se pusiera en marcha pero el Gobierno "dijo que no se transferirían competencias si no se reformaba el Estatuto, y una reforma del Estatuto no se puede abrir por temas puntuales". "El gobierno dijo que no, y por eso tuvimos que hacer la ley", ha reiterado.

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ÉOLICA MARINA Y OTRAS CUESTIONES

Por otra parte, preguntado en el coloquio acerca del recurso presentado por el sector pesquero a los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), que delimitan las zonas de implantación de eólica marina, el titular del gobierno autonómico ha insistido en que "tiene que ser posible la convivencia" de esta actividad con otras.

Según ha señalado, la Xunta "no va a renunciar a la eólica marina", aunque lo esté "pidiendo el BNG", pero ha advertido de que "hay que hacer bien las cosas", y ha vuelto a afear al Gobierno central que "escuchó poco" en la elaboración de los POEM. Aunque ha admitido que el Ejecutivo recogió "bastantes" de las aportaciones del gobierno gallego, ha insistido en que "sería más normal haber hecho esto de la mano".

Rueda ha pedido "abrir un proceso de negociación y ajuste" y ha añadido que no se puede expresar tajantemente que la eólica marina es incompatible con la actividad pesquera, porque "en muchos sitios es compatible".

Entre otras cuestiones que también le fueron planteadas por los empresarios, se le ha preguntado por la posible reducción del número de parlamentario, concejales y cargos políticos en general, a lo que Rueda ha respondido: "Lo que le interesa a la sociedad es que las personas que estén en la Administración sean buenos gestores, y honrados, por supuesto".

El presidente de la Xunta ha recordado que en Galicia, aunque no se reducido el número de parlamentarios, sí se ha recortado "la administración paralela" en el ámbito autonómico y se apostó por medidas "valientes" como la fusión de ayuntamientos, aunque tuviera "poco acompañamiento por parte de la sociedad civil".