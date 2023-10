Rueda: "está en juego el futuro de España, el de Galicia y el resto de las comunidades"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este jueves de que con la negociación para la investidura de Pedro Sánchez se está haciendo una redefinición territorial del Estad en la que "está en juego el futuro de España, y el de Galicia y el resto de las comunidades".

Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se ha centrado en este aspecto de la igualdad entre las comunidades, sobre todo en el ámbito económico, sin mentar la amnistía, a la que solo aludió al criticar una posible "manga ancha" también en los ámbitos político y jurídico.

Tras señalar que no solo se trata de "la obsesión de alguien por mantenerse en el poder", ha advertido de que "liquidar" la España autonómica no es un precio aceptable para Galicia por sumar una mayoría parlamentaria para la investidura de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "entrar en subastas" con la igualdad de todos los españoles.

"Los gallegos no deseamos estar por encima de nadie, pero no vamos a admitir que nadie quiera estar por encima de los demás", ha apuntado, tras asegurar que tampoco nadie tiene derecho a gobernar contra la ley y la Constitución y pensar que lo que se haga en un territorio no afecta a los otros.

Rueda, que ha realizado la primera mitad de su intervención en gallego y después ha seguido en castellano, ha reprochado al presidente catalán Pere Aragonès, que le precedió en el uso de la palabra, que haya venido a exponer sus ideas "sin escuchar las de los demás", dado que el president de la Generalitat tras acabar su intervención abandonó la sala.