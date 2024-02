Rueda enfila la última semana de campaña "al choque" contra la izquierda "soberbia" con guiño a la emigración

Proclama que no quiere que Galicia sea "una sucursal más de esas franquicias independentistas que se ponen con el apoyo del PSOE"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha proclamado que enfila la última semana de campaña dispuesto a salir "al choque" contra la izquierda "soberbia y enfurruñada" que "se cree superior", en un mitin en el que --cuando acaba de arrancar el plazo para que puedan ejercer su derecho en urna en los consulados-- ha tenido un guiño especial para los emigrantes.

En un mitin con unas 400 personas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), el jefe de filas del PPdeG ha arrancando quejándose de las "descalificaciones" que sufre por parte de sus rivales y ha ironizado con que espera que su mujer, Marta Coloret, no las tenga "en cuenta". A renglón seguido, ha reiterado su intención de combatir a la izquierda "sectaria" encabezada por el BNG, que "lleva en su programa la independencia y la imposición del monolingüismo" en gallego.

Enfrente, ha proclamado que el futuro "está por escribir" y en manos de "todos los gallegos", al tiempo que se ha comprometido a "seguir haciendo cosas". Y en la línea de lo que ya hizo en A Estrada, ha remarcado que él empeña "su palabra" y que también espera contribuir con su primera mayoría absoluta a dar "una alegría" a España.

Rueda ha rechazado importar a Galicia los "líos" de Cataluña o "esas cosas que se anuncian al País Vasco". "¿Por qué no podemos seguir haciendo las cosas bien? ¿Por qué tenemos que renunciar a ser el espejo en el que se miran otras muchas comunidades? ¿Por qué no les damos una alegría a toda esa gente de España que está viendo a ver qué pasa aquí?", se ha preguntado.

"UNA SUCURSAL MÁS DE FRANQUICIAS INDEPENDENTISTAS"

Y si por la mañana había pedido el voto para "ayudar" a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a llegar "cuanto antes" a La Moncloa, en Vilagarcía ha insistido y ha advertido de que lo que suceda el domingo "va a influir sin ninguna duda en lo que pase en el resto del país".

En este punto, se ha reafirmado en que no quiere que Galicia sea "una sucursal más de esas franquicias independentistas que se están poniendo con el apoyo del PSOE".

GUIÑO A LOS GALLEGOS DEL EXTERIOR

Uno de los elementos distintos de este mitin, en una jornada que terminará en Ribeira, ha sido el guiño que el popular Alfonso Rueda hizo a los gallegos en el exterior --que entre el 10 y el 15 pueden ejercer el derecho de votar en urna en los consulados--.

"No son mercancía electoral. No es gente de la que hablar mal durante cuatro años como hace la izquierda y los 15 días de campaña decir que son muy importantes porque también votan. Es gente que tuvo que salir de aquí con lo puesto, que construyó Galicia y que lo merece todo", ha proclamado un Rueda que, de nuevo, ha pedido a los suyos no fiarse de las encuestas y movilizarse al máximo.

A él, ha insistido, la que más le "gusta" es la del "CIS de Tezanos", cuya tercera entrega sale este lunes.

DEL 'MOZO DE AROUSA' CANDIDATO A LA HIJA DE JUAN PARDO

La encargada de abrir el mitin ha sido la portavoz del PP local, Ana Granja, quien ha apostado por trabajar para darle a Rueda su "primera" mayoría absoluta y la "mejor" de todas. Y a hacerlo en una campaña de "descalificaciones", con "palabrotas y de todo". "Nunca tanta fruta oímos", ha ironizado.

También intervino Raúl Santamaría, el popular 'mozo de Arousa' que Rueda ha incorporado en la lista de Pontevedra. Sobre él, el aspirante popular ha bromeado con que lo conoce "todo el mundo". "Cuando voy con Raúl a mí no me conoce nadie y a él todo el mundo", ha remarcado, antes de ironizar con el foco velado en Ana Pontón (BNG): "Tenías que ir con algunas que se creen que inventaron el mundo para que vean lo que es capaz de conseguir un joven con ilusión, ganas y compromiso".

Antes de Vilagarcía, Rueda ha pasado por O Porriño, donde tuvo la oportunidad de compartir escenario con Lys Pardo, hija del cantante, quien se ha quien ha interpretado el 'Xuntos' de Juan Pardo que los populares han versionado como tema de campaña. El dirigente popular finalizará la jornada en Ribeira (A Coruña).