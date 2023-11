Rueda dice que la fecha electoral será "cuando toque" y se decidirá pensando en los "intereses" de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado este lunes que la fecha electoral en la región será "cuando toque" ante la posibilidad de hacerlas coincidir con el País Vasco, aunque ha defendido que se decidirá pensando en los intereses de Galicia e intentando preservarlo de la "inestabilidad" a nivel nacional.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, Rueda ha recordado que no existe ninguna norma que obligue a coincidir las elecciones en Galicia con las del País Vasco, pese a que se hayan celebrado a la par desde el año 2009.

"Desde que accedí a la Presidencia de la Xunta llevo escuchando cómo cómo la oposición en Galicia me pide una cosa y su contraria, que convoque elecciones cuanto antes y que no se me ocurra convocar elecciones", ha añadido Rueda.

En este contexto, el presidente de la Xunta ha defendido que lleva 18 meses en el cargo "intentando preservar a Galicia de toda la inestabilidad que hay a nivel nacional e intentar gobernar y solucionar problemas".

Al hilo, ha recordado que pronto aprobarán los Presupuestos regionales, manteniendo así la estabilidad, por lo que ha apostillado que "la fecha electoral será cuando toque": "Pero desde luego no va a influir otra cosa que lo que le interesa a Galicia y a Galicia en estos momentos lo que le interesa es tener un gobierno estable que no se aísle".