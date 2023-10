Rueda dice que no escuchó a Feijóo sobre Puigdemont, pero cree que la postura del PP y de Galicia se mantiene

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha manifestado que no había escuchado las palabras pronunciadas por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, sobre el líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha dicho que la postura de Galicia se mantiene también igual con respecto a las reclamaciones del partido independentista catalán.

Preguntado en la comparecencia de prensa posterior al Consello, Rueda ha señalado que "si se está hablando directamente con Junts" no sabe "hasta qué punto esas conversaciones son directas", lo que encajaría con las palabras pronunciadas este jueves por el portavoz del PP, Borja Sémper, que matizan las de Feijóo al asegurar que su partido "no tuvo contacto directo" con el político catalán.

En todo caso, dijo que se "alegraría" de que alguien le "dijese directamente lo que hay" y que "hay cosas que no son posibles". "Mi partido dijo en su momento que se podría hablar no directamente con Puigdemont, pero sí con gente de Junts, que tiene representación" política y hay personas que "no están relacionados con delitos de terrorismo de una manera u otra".

"Y por lo tanto, no hay mucha novedad sobre este tema", ha alegado Rueda, quien ha agregado que "todo lo que dijo el PP sobre lo que le parecen las pretensiones de Junts y cómo están las cosas en este momento, no ha variado en absoluto y tampoco tiene por qué haber una variación sobre la postura de Galicia, que conoce de sobra".

El presidente de la Xunta se ha mostrado en varias ocasiones contrario a una compensación económica a Cataluña de 450.000 millones de euros por las consecuencias que tendría para Galicia y, de hecho, llegó a vincular las negociaciones de la investidura con que no informase a las comunidades de las entregas a cuenta del año que viene, para la elaboración de los presupuestos.