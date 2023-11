Rueda dice que no escuchó a Ayuso pero entiende que pudiese "estallar" contra las "calumnias" de Sánchez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que no escuchó si su homóloga madrileña y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, insultó al líder socialista, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, pero entiende que pudiese "estallar" contra la "difamación continua" y "premeditada" que el recién investido presidente del Gobierno, según Rueda, hace a la presidenta madrileña.

A preguntas de los periodistas este jueves en la comparecencia de prensa tras el Consello de la Xunta, el mandatario gallego ha defendido que no percibió las palabras de Ayuso que fueron captadas por las cámaras durante el debate de investidura en un momento en el que Rueda se encontraba al lado de su compañera de filas.

"Los insultos nunca son buenos, pero creo que mucho peor es la calumnia premeditada.", ha sentenciado Rueda, para quien "no ha habido hadie más atacado y más acosado desde el punto de vista de la difamación continua" por parte de Sánchez que Díaz Ayuso.

Así, el líder del PP gallego ha manifestado que entiende que una persona pueda "estallar" cuando soporta "ataques todo el rato" como los que, a su entender, llevó a cabo Sánchez. "La gente problablemente tiene que estallar", ha apostillado Rueda.

"Yo estaba ahí al lado, le puedo decir. No sé si lo dijo o no, yo no lo oí porque estaba atendiendo lo que estaban diciendo delante. Me giré cuando vi cómo la aludía, pero si había dicho algo ya lo había dicho", ha aseverado antes de apuntar que lo que percibió en el Congreso fue la "obsesión premetida, fría y calculada" de Sánchez por ser "faltón sin ninguna necesidad".