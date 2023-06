Rueda ve "coherencia" en que Feijóo avale hoy pactos con Vox que en 2020 rechazó "como presidente" de Galicia

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha defendido la "coherencia" de su jefe de partido, Alberto Núñez Feijóo, por avalar en la actualidad pactos con Vox en comunidades autónomas como Valencia, algo que, dice, no colisiona con las declaraciones que hizo "como presidente de la Xunta" en 2020, cuando afirmó que no pactaría con Vox porque la veía como una organización que estaba "en contra de Galicia".

Cuestionado sobre los acuerdos de gobierno que está suscribiendo el PP a nivel autonómico con el partido que lidera Santiago Abascal, Rueda ha señalado que no puede "dar consejos ni opiniones" sobre lo que ocurre en otras comunidades. "A mí no me gustaría que me las diesen", ha apostillado.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, el líder del PP gallego ha incidido en que las declaraciones de Feijóo en la que rechazó alcanzar acuerdos con Vox por tratarse de un partido que estaba "en contra" de Galicia se produjeron cuando su antecesor estaba al frente del Gobierno autonómico.

En este sentido, ha recordado que Vox únicamente tiene un representante institucional en Galicia, logrado en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo en el ayuntamiento ourensano de Avión.

"Ante las muchísimas posibiliades de Vox de tener represntacion en Galicia en las pasadas municipales, sólo tuvo una, en Avión. Y yo me alegro mucho de que sea así", ha aseverado Alfonso Rueda.