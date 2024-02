Rueda clama a quienes votaron a otros partidos o quisieron "dar un recado" al PP: "Los necesitamos más que nunca"

El presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, Alfonso Rueda, ha cerrado la campaña electoral para el próximo 18F con una intensa apelación al voto útil y el foco en los socialistas "desencantados" pero también en quienes votaron a otros partidos en citas con las urnas previas distanciados de su partido y con el fin de "dar un recado al PP".

Aunque no ha mencionado expresamente a Vox o a otras formaciones como Democracia Ourensana (DO), tras dos días de campaña en busca del voto de los socialistas "desencantados" con el modelo de Pedro Sánchez, Rueda ha vuelto a la carga en A Coruña con una llamada a unir el voto en el PP a quienes apostaron "por otras formas diciendo que no pasa nada" porque "total el PP va a ganar".

También se ha referido a quienes apostaron por otros partidos para "dar un recado" al PP. "A toda esa gente hay que decirle que esta vez los necesitamos más que nunca. Y por tanto, tienen que votarnos también sin ninguna duda", ha reivindicado, en un mitin en Palexco, en el que se reunieron unas 3.500 personas, según la formación popular.

Tanto Rueda como su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha coincidido por tercera vez después de que el líder estatal haya estado 13 de los 15 días de campaña peinando el territorio y con quien se ha fundido en un gran mensaje, han centrado sus mensajes de cierre en una apelación al voto útil. En el caso de Feijóo, ha pedido evitar "copiar" a Galicia e impedir que "el nacionalismo llegue a esta tierra".

También Rueda ha advertido de que "no es el momento de separarse, sino de superarse".

"MÁS PRESIDENTE QUE NUNCA"

El líder del PP también ha proclamado que ve a Rueda "más presidente que nunca" y ha alertado de que solo "la división del voto" o "el exceso de confianza" puede "frustrar esa ilusión". Por ello, ha apelado a la movilización, ha acudir a las urnas y ha pedido el voto a quien quiera "una Galicia unida y libre, sin divisiones y sin exclusiones".

Dicho esto, ha augurado que Galicia "seguirá marcando la pauta de la política autonómica de toda España, que dirá con fuerza lo que piensa del Gobierno de Sánche". "Entre todos diremos al conjunto de los españoles que aquí hay un pueblo de pie que no le tiene miedo a nada, que queremos seguir viviendo juntos y que somos gallegos españoles, gallegos y españoles", ha proclamado.

"¡Qué no os engañen, si los gallegos quieren una Galicia unida, si los gallegos quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas incluidos, solo hay una papeleta! Que no os llenen la cabeza de falsas informaciones", ha pedido, antes de lanzar otro mensaje: "No importa que el Bloque crezca. El BNG crece porque el PSOE se hunde".

Feijóo también ha pedido los mismos votos que el PP se llevó en los últimos comicios de julio en la Comunidad, cuando él fue candidato a La Moncloa, con el argumento de que en las generales "el 80% de los gallegos no votaron al BNG". A todos ellos les ha pedido el voto, al tiempo que agitaba el fantasma del bipartito y sus desavenencias internas.

"Y ahora no son dos, son cuatro: el doble de nacionalismo", ha alertado, antes de enfatizar que Rueda tiene "mucha más experiencia" que el candidato popular que en 2009 recuperó la Xunta para el PPdeG: él mismo.

APROVECHAR LA JORNADA DE REFLEXIÓN PARA "CONVENCER"

Encargado de abrir el mitin, el portavoz local, Miguel Lorenzo, ha saludado tanto a Feijóo como a Rueda, quien, cuando se ha levantado a saludar, ha sido aclamado a gritos de "presidente, presidente". En su papel de maestro de ceremonias, también ha saludado a Calvo y a uno de los referentes de los populares gallegos, José Manuel Romay Beccaría.

Lorenzo ha advertido de que el domingo está "en juego" el futuro de Galicia con dos opciones --un Gobierno del PP o un "multipartito"--, y, además de recalcar que "todo el mundo conoce a Ana Pontón tras 20 años", ha llamado a "dar una lección" a unos socialistas que "se han vendido a los nacionalistas".

Finalmente, ha advertido de que, aunque la campaña finaliza este viernes --Rueda la cerrará en un mitin fiesta en Ourense--, quedan "dos días" clave, y ha llamado a aprovechar la jornada de reflexión para "convencer" a familiares y conocidos de que "la mejor opción es Alfonso Rueda y el PP".

CALVO: "EL CAMBIO ESTÁ AQUÍ"

Y antes de Feijóo ha intervenido el cabeza de cartel por A Coruña y vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo, quien ha proclamado que "solo quedan dos días para volver a ganar las elecciones en Galicia, solo dos días para volver a hacer historia". A renglón seguido, ha saludado al líder del PP estatal, y se ha declarado "orgulloso" de él y de los gallegos que le "acompañan en Madrid".

Pero, sobre todo, ha destacado el trabajo de Rueda, antes de recurrir a la visita de Pedro Sánchez en la pasada jornada a A Coruña para cerrar el mitin. En primer término, ha bromeado con que vino a arropar un candidato cuyo nombre ha simulado no recordar --José Ramón Gómez Besteiro--, pero sobre todo ha incidido en que se echó unos tiros al baloncesto con el aspirante socialista que fueron "muy aplaudidos" porque se dejó "reluciente" un complejo que "llevaban años sin limpiar".

"Hemos recibido peticiones para que visite otras instalaciones deportivas. Los usuarios se lo agradecerán; no le van a votar, pero se lo van a agradecer", ha ironizado, antes de recordar que Sánchez proclamó que solo habría "cambio" si lo "lideraba al PSdeG", a lo que el líder provincial coruñés le ha replicado: "El cambio está aquí".

"¡El cambio está aquí! Se llama Alfonso Rueda lleva dos años gobernando y va a tener la siguiente mayoría absoluta y los gallegos se lo van a decir el próximo domingo", ha zanjado.