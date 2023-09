Rueda censura el encuentro de Díaz y Puigdemont para "allanar" un pacto de investidura y pide cesar a la vicepresidenta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado este martes el encuentro mantenido en las últimas horas en Bruselas entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para "negociar la investidura" de Sánchez, y ha pedido el cese de la también ministra de Trabajo en funciones.

En declaraciones a los medios tras participar en un acto de inicio de curso en la escuela infantil de la Ciudad de la Justicia en Vigo, Alfonso Rueda ha señalado que "está bien que diga que fue en calidad de responsable de Sumar, pero es una vicepresidenta del Gobierno", y ha destacado que ha ido a entrevistarse "con toda la cordialidad (...) con una persona prófuga de la justicia". "Ya vimos las risas del final y ese buen rollo que intentaba transmitir", ha afeado el presidente gallego.

Para Rueda, esa reunión "no tiene explicación más allá de que esté intentando allanar un futuro pacto del presidente del Gobierno", a quien también ha criticado por intentar hacer ver que "todo esto lo hace como responsable del PSOE y no como presidente".

"Aquí de lo que se está hablando es de maniobras previas a una investidura, y lo malo es que esas maniobras son con una persona prófuga de la justicia, que seguro está poniendo una serie de condiciones", ha denunciado, y ha añadido que esas "condiciones" no se quieren "hacer públicas" sino presentarlas posteriormente a la sociedad "como algo hecho, irremediable".

El presidente de la Xunta ha incidido en que "no valen las explicaciones" del PSOE o del Gobierno sobre ese encuentro entre Díaz y Puigdemont, ciñendo la actuación de la vicepresidenta a su papel como líder de un partido político.

"No, no. Es la vicepresidenta de un gobierno. Por tanto, una de dos, o se nos dice claramente a los españoles, que no son tontos, que lo que se hace es negociar una investidura, para lo que antes hay que legitimar a una persona prófuga de la justicia o, si no es así, si fue la vicepresidente por cuenta propia, de hoy no debería pasar que el presidente del Gobierno la cesara", ha zanjado el titular del Ejecutivo gallego.