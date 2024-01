Rueda celebra la construcción de un buque en Ferrol "si es verdad" y no se queda en una promesa electoral de Sánchez

Denuncia que los pactos del PSOE con los independentistas quiebran la igualdad jurídica, territorial y económica

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ha asegurado este miércoles que celebra el encargo por el Ministerio de Defensa a los astilleros de Navantia Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada con una inversión total de 439 millones de euros "si es verdad": "Porque promesas de Pedro Sánchez" en periodo electoral "luego se han quedado en nada".

"Lo celebro muchísimo, si es verdad", porque supondría trabajo para los gallegos, ha señalado a preguntas de los medios durante su visita a la feria internacional de turismo Fitur 2024, donde también ha pedido que le hubiera gustado "enterarse de otra manera".

Rueda ha querido precisar que Sánchez le ha hecho promesas incluso cuando no había periodo electoral en Galicia, donde se celebrarán autonómicas el próximo 18 de febrero, "y luego se ha quedado todo en nada".

"Por lo tanto, esto, a tres semanas de unas elecciones, si es verdad yo lo voy a celebrar. Siempre digo que lo que sea bueno para Galicia yo me tengo que alegrar y tengo que colaborar", ha insistido, para ofrecer "todo el apoyo de la Xunta par que sea una realidad".

Según ha anunciado Sánchez esta mañana en Ferrol, construir esta embarcación significará una carga de trabajo de tres millones de horas en los astilleros de la ciudad gallega, así como la creación de 1.800 empleos entre puestos directos e indirectos.

"CEDER CUALQUIER COSA"

Sobre los pactos del PSOE con los partidos independentistas catalanes, incluida la reforma de la ley de amnistía para excluir el terrorismo solo cuando suponga violaciones graves de los derechos humanos, Rueda ha considerado que es una "demostración más" de que Sánchez está dispuesto a "ceder cualquier cosa, lo que haga falta, para mantenerse en el poder".

El dirigente 'popular' ha advertido que así se rompe la igualdad jurídica, la territorial y la económica, de forma que pierden todos los españoles y "400 euros cada gallego" por la condonación de parte de la deuda a Cataluña. "Galicia no pide ser más, pero ante privilegios a otros no vamos a permitir ser menos", ha recalcado.

PONS Y RIBERA

Por último, en cuanto a las palabras del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, comparando el cáncer con el actual Tribunal Constitucional, Rueda ha considerado que fueron "desafortunadas" y ha aplaudido que su compañero de partido haya rectificado.

"Creo que fueron unas declaraciones desafortunadas y me alegro muchísimo que cuando esto sucede la gente de mi partido, el señor Pons, rectifique. Creo que es lo que hay que hacer y creo que es lo obligado", ha valorado.

A ojos de Rueda, la rectificación de González Pons contrasta con las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que "acusa directamente a jueces" como el de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón "de hacer política ejerciendo la judicatura" y no ha rectificado.

"Por lo tanto, seamos serios y seguiremos credibilidad en las administraciones. Cuando se hace una declaración que no es apropiada, se rectifica, pero tienen que hacerlo todos, no solo unos y los otros no, y encima los que no lo hacen le echan en cara al que hizo las primeras declaraciones y rectificó", ha remachado.