Rueda carga contra el "replicante" Puente y defiende a Feijóo, al que la oposición afea "desprecio" a Galicia

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se ha colado con fuerza en el pleno del Pazo do Hórreo, donde el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha defendido al candidato y su "compromiso" con Galicia, frente a las críticas de la oposición --verbalizadas por Ana Pontón (BNG) y Luís Álvarez (PSOE), quienes han afeado el "desprecio" que, bajo su punto de vista, mostró el popular con la Comunidad.

Tras una primera intervención de Álvarez, el mandatario gallego, quien en la pasada jornada arropó a Feijóo con su presencia en el debate en el Congreso de los Diputados, ha reprochado el "desnorte" de los socialistas y ha cargado contra "el replicante que pusieron allí", en referencia a Óscar Puente, y contra sus "burradas".

Asimismo, ha reprobado que Sánchez solo esté preocupado "de la amnistía y de los pinganillos" porque "todo va muy bien", y ha destacado que el líder popular abordó "los problemas de las familias". Del mismo modo, ha validado que Feijóo no mencionase expresamente los compromisos con Galicia y se limitase a manifestar que para él son conocidos, una actitud que le ha valido duras críticas de la oposición.

Y es que tanto Álvarez como Pontón --a quien Rueda llamó "señora Feijóo" por error en un momento del debate generando las risas en la Cámara-- han reprobado que Rueda esté más centrado "en Madrid que en Galicia", y que "justifique" que su jefe de filas no verbalizase los "compromisos" con la Comunidad gallega, a diferencia de con otros territorios del país.

"Y supongo que no se referiría como replicante a un diputado del PSOE. Porque yo he visto cosas ayer que no creería y no rayos C precisamente", ha agregado Álvarez --quien se ha dirigido a Rueda "de sustituto a sustituto"--, empleando una referencia a la película 'Blade Runner', protagonizada por los replicantes. Rueda ha contestado que "replicante es el que hace la réplica" y ninguna otra cosa.

Al tiempo, ha cargado de nuevo contra la "absoluta falta de respeto, no a Feijóo, sino a los españoles y a los gallegos", de poner a Puente a responder al candidato popular a la investidura, cuando este no es español. Y ha manifestado su convicción de que su jefe de filas "cumplirá" con Galicia si llega a La Moncloa.

"¿Cómo que Feijóo no habló de compromisos concretos para Galicia. Son tantos que todo el mundo los conoce, y dijo que están igual de incumplidos como hace cinco años, por lo que los dio por dichos. E hizo bien", ha esgrimido el presidente gallego, quien ha defendido que es importante estar "pendiente" de Madrid en un escenario en el que Sánchez parece dispuesto "a pagar medio billón de euros" a los independentistas catalanes por lograr mantenerse en el poder.

