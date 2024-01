Rueda avala que hay una red de perfiles falsos para atacar al PP y señala que "muchos ya desaparecieron" desde ayer

Defiende que el compromiso electoral de la gratuidad de las primeras matrículas universitarias se hace ahora porque "hay pulmón económico"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avalado la denuncia formulada por la número dos del PP gallego, Paula Prado, en relación a la existencia de "un entramado de manipulación digital" para atacar a los populares, así como al Ejecutivo autonómico y a él mismo. De hecho, ha argumentado que "muchos" de los perfiles mencionados por los populares en la pasada jornada hoy "casualmente" ya han "desaparecido".

Tras el Consello de la Xunta, Rueda ha ratificado que continúa en estudio por parte de los servicios jurídicos del partido esta situación para determinar si se lleva a la Fiscalía y ha sugerido que, mientras la Xunta tiene "un balance que presentar", la oposición no y utiliza otro tipo de estrategias.

"Cuando hay un balance que presentar, se presenta. Cuando no, todo es levantar bulos. Entonces se recurre a estos bots, a estas herramientas informáticas que permiten, dentro del anonimato y de la confusión, tener cuentas falsas para contar falsedades", ha advertido, antes de remarcar que "hay pruebas" de la red denunciada por el PP --aunque, posteriormente, dijo que él no había recopilado la información y no podía enumerarlas--.

Más allá de los ataques dirigidos a su persona o al PP, Rueda ha afirmado que lo que le "preocupa" sobre todo, en el marco de la situación generada por los pélets, es que "esto se haya estado utilizando, sobre todo en la última semana, para levantar bulos que son mucho más dañinos" sobre la calidad, por ejemplo, de los productos pesqueros.

El dirigente popular se ha reafirmado en que todavía está en estudio si el caso se lleva o no a Fiscalía, y ha reiterado que, si bien no es capaz de enumerar las pruebas porque él no realizó el estudio, había perfiles pronunciándose desde distintos lugares del mundo y "muy preocupados por lo que estaba pasando en Galicia la semana pasada".

"Lo que tenían en común es que todos levantaban bulos. Eso está detectado. Yo no hice el estudio y, por tanto, no puedo detallar cuáles son las circunstancias concretas que lo acreditan, pero sí que puedo asegurar que, sin ninguna duda, existen", ha concluido.

COMPROMISO DE LAS PRIMERAS MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS

También en clave electoral, el candidato popular a la reelección ha sido preguntado sobre la promesa de las primeras matrículas universitarias gratuitas y el por qué de no haber puesto antes esta medida en marcha pese a que el PPdeG está al frente de la Xunta desde el año 2009.

Rueda ha replicado que le causa "gracia" el "enfado" de la oposición ante el compromiso "firme" con una medida que, ha defendido, está encaminada, a que la gratuidad de la educación vaya desde la escuela infantil hasta el ingreso en la universidad.

Rueda ha contrapuesto la "firmeza" de su propuesta frente a los "cambios de opinión" o las "promesas al viento" que ha atribuido a los socialistas, y ha esgrimido que este paso se impulsará ahora porque es cuando resulta "posible" hacerlo.

Así, tras incidir en que una vez que la Xunta ya ha implantado la gratuidad en las escuelas infantiles, dando lugar a "una realidad única en España", ahora considera que "es posible" adquirir un nuevo compromiso en el ámbito universitario, dado que existe "pulmón económico" para ello. "Para eso sirve también tener un presupuesto aprobado y unas cuentas saneadas", ha aseverado.