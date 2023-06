Rueda asegura que Baltar no optará a liderar de nuevo el PP de Ourense

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que el líder del PP en Ourense, Manuel Baltar, no volverá a optar al presidir el partido en la provincia cuando se celebre el congreso provincial, que aún está sin fecha pero no va a ser "inmediato".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, en el que participaron los nuevos conselleiros de Promoción de Emprego y de Mar que tomaron posesión esta mañana, ha dicho que cuando se celebre un nuevo congreso en la provincia de Ourense está "seguro de que Manuel Baltar no optará a él, y por lo tanto, habrá otros candidatos y los compañeros tendrán que decidir".

Esto es lo que le ha transmitido el propio Baltar, según ha explicado, aparte de puntualizar que "no hay previsto hacer ningún congreso provincial inmediato" porque hay un período electoral por delante y los últimos se celebraron no hace mucho tiempo, lo que tampoco quiere decir que se vayan a "agotar" en todos los casos los períodos establecidos.

Por eso, "no hay ninguna previsión al respecto, más que lo lógico es que se va a producir un cambio en Ourense cuando toque", ha insistido.

Sobre cuál va a ser la persona del PP para presidir la Diputación de Ourense, después de que ayer Baltar anunciase su renuncia a optar a este puesto, Rueda ha vuelto también a utilizar la misma expresión, ya que ahora el partido de lo que tiene que hablar es de "intentar buscar un nuevo candidato o candidata cuando toque", ha apuntado.

Dado que se puede retrasar la constitución de la Diputación por los recursos planteados, como en Castro Caldelas donde se van a repetir las elecciones, es algo que tampoco ve próximo, por lo que cree que es "muy pronto" para decirlo y que Ourense tiene "mucha cantera".

Incluso ha recordado que el PP no tiene garantizada la Presidencia de la Diputación, ya que no cuenta con mayoría absoluta, aunque lo va a intentar ya que cree que tiene derecho legítimamente.

La que sí está próxima es la configuración de la corporación local de Ourense, sobre lo que ha lamentado que PSdeG y BNG hayan dado "la callada por respuesta" a la oferta del candidato del PPdeG, Manuel Cabezas, el segundo más votado, para que no vuelva a gobernar Gonzalo Pérez Jácome, el más votado.

"Lo lamento mucho y me quedo con la conciencia muy tranquila, mis compañeros lo intentaron y ya vieron el resultado. No digo que aún no pueda ser posible, pero cada vez queda menos tiempo", ha advertido, respecto a la posibilidad de que gobierne de nuevo Pérez Jácome.