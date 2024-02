Rueda apela a impedir el "chantaje y sometimiento" y ve "triste" que el PSOE acepte "cualquier cosa" para Galicia

Pide apoyo "con humildad" para lograr la mayoría porque, a partir del domingo, puede haber "felicitaciones" o "lamentos"

El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este jueves apoyo para lograr mayoría para gobernar a partir del domingo, porque la alternativa es un "multipartito" que traerá a Galicia el "chantaje y sometimiento" que se ve "en otros sitios", y ha calificado como "muy triste" que el PSOE "baje los brazos" y acepte "cualquier cosa" para Galicia, en alusión a posibles pactos postelectorales.

Así lo ha trasladado Rueda en una comida-mitin con simpatizantes y afiliados en Redondela (Pontevedra), donde ha reiterado el mensaje de que, en estas elecciones, "solo hay dos opciones, no hay más", la que él representa y el "multipartito" de formaciones de izquierda a las que ha vuelto a pedir que "se pongan de acuerdo y decidan quién habla en nombre de ellos".

"Ellos verán cómo van las encuestas y quién baja los brazos, pero es muy triste ver a todo un PSOE, con lo que fue, aceptar que, con tal de que el de Moncla siga en Moncloa, aquí en Galicia les vale cualquier cosa, y que lo de País Vasco y Cataluña se traslade aquí", ha proclamado el candidato, quien ha sentenciado: "Yo me presento para impedir eso".

Rueda ha insistido en que su objetivo es lograr la mayoría para gobernar y no depender de pactos, porque se presenta "con todas las consecuencias", y ha señalado que la política de "imposiciones", de quien "empieza por decir como hay que hablar y acaba diciendo como hay que pensar", o de quien divide entre "gallegos buenos y gallegos malos", ya se vivió en Galicia. "Y yo eso no lo quiero, por eso me presento", ha apostillado.

El candidato del PPdeG ha arremetido contra el "multipartito" de izquierdas, donde "cada vez se adivina más quien manda ahí, quién va a poner las condiciones", y ha afirmado que "les molesta que se les recuerden sus alianzas" pero "las fotos están ahí".

Por otra parte, ha insistido en que su proyecto no pretende comprometerse con aquello que no puede cumplir, como hacen quienes prometen "fórmulas milagrosas" para solucionar los problemas de sanidad o vivienda en cuestión de días con "planes de choque", porque "eso no es real". Frente a eso, ha defendido las medidas implantadas y las anunciadas por el PP, que "se pueden realizar".

ESTAR "A LA ALTURA" PARA EVITAR LOS "LAMENTOS"

Por todo ello, Alfonso Rueda ha pedido "ayuda con toda humildad", para "decidir el futuro de 4 años" y ha advertido de que, a partir del lunes "llegan las felicitaciones o llegan los lamentos, y eso ya no tendrá remedio", si no se ha estado "a la altura de la situación" o no se ha comprendido "lo que se estaba jugando".

El candidato 'popular' ha recalcado que su proyecto es el del "sentidiño" y ha reconocido que, para evitar que llegue a Galicia el "chantaje y sometimiento" de otros sitios, necesita un "apoyo enorme". "No me vale otra cosa", ha proclamado.

Finalmente, ha apelado a trabajar en esta recta final de campaña, una campaña para "mirar a la cara a la gente", que "es la marca del partido que más se parece a Galicia". "La política es comprometerse y cumplir, no vale de nada decir mentiras, yo quiero que nos pidáis cuentas, que seáis exigentes. Es el momento de comprometerse y estad seguros de que voy a cumplir", ha sentenciado.

LOS "PLATOS" DE LOS CANDIDATOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el acto de Redondela ha intervenido también el presidente provincial del PP, Luis López 'Lugués', quien ha comparado a los candidatos a las elecciones gallegas con menús gastronómicos.

Así, se ha referido a quien se presenta con una "cocina muy gallega, pero lo que hace es recalentar los platos que peor salieron en el País Vasco y Cataluña"; a quien "llegó tarde a los fogones" y "hace los menús que le manda Pedro Sánchez"; y a quien presenta recetas "muy rancias" pero en platos "muy decorados a ver si pica alguien". "Frente a este multipartito indigesto, tenemos un 'chef' que nos trae un menú elaborado con política de calidad, cien por cien ingredientes gallegos, con sustancia real, nada de producto foráneo", ha defendido, y ha llamado a votar al PP para que el domingo a los gallegos "no se les atragante nada durante 4 años"

Por su parte, el candidato en la lista de Pontevedra y portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha arremetido contra los partidos de izquierda por las "barbaridades" que dicen de Rueda y ha sido especialmente crítico con el BNG.

Así, ha afeado que hablen de "renovar" la política, cuando entre Ana Pontón y Xosé Manuel Beiras "suman 44 años en el Parlamento". "Son el dúo Pimpinela pero al revés. Pimpinela eran dos hermanos que se llevaban bien y fingían llevarse mal, ellos (Pontón y Beiras) se llevan mal y viven de hacer ver que se llevan bien", ha ironizado Pazos, antes de llamar a seguir trabajando, en las próximas 48 horas, para que darle a Rueda "la mayoría histórica que se merece".