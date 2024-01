Rueda advierte al Gobierno que las 'conjuras' entre presidentes serán "cada vez más frecuentes" si no convoca el CPFF

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que las conversaciones entre presidentes autonómicos, como la que se produjo la semana pasada en Fitur en materia de financiación autonómica, serán "cada vez más frecuentes" si no convoca órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Lo ha dicho durante un desayuno informativo de La Razón, donde Rueda se ha pronunciado de esta manera sobre el encuentro que mantuvieron en los pasillos de Fitur los presidentes de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y que se conoce como la 'conjura' de Fitur.

En este contexto, Rueda ha recordado que hace dos años se reunieron hasta ocho presidentes autonómicos --cuando Feijóo lideraba la Xunta--, entre los que se encontraba también Page, para firmar la 'Declaración de Santiago' con la que reclamaban varios puntos al Gobierno en materia de financiación, que tenían que ver con la despoblación, entre otras cosas.

Por ello, ha apostado por llevarlo "a la mesa general" del Consejo de Política Fiscal y empezar a discutir sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, asumiendo que tanto él como el resto de presidentes tienen que "renunciar" a varias peticiones para alcanzar un acuerdo.

"NO ME SIENTO AMENAZADO"

En cualquier caso, Rueda ha asegurado que no se siente "amenazado" por la conversación que mantuvieron en los pasillos de Fitur los presidentes de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. "Yo estaba en Fitur y no me avisaron", ha bromeado.

Eso sí, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de "eludir" el acuerdo, mientras "se les hacen transferencias directas de recursos o se les condona la deuda" a otras comunidades.

"Es lógico que hablemos y empecemos a decir que está pasando aquí (...) porque el conjunto de recursos se está yendo hacia los mismos lados", ha defendido Rueda, que ha vuelto a pedir la convocatoria de los órganos multilaterales.

En este sentido, se ha preguntado "de qué tiene miedo el presidente del Gobierno o la ministra de Hacienda", insistiendo en que todas las comunidades tendrán que ceder para alcanzar un acuerdo: "Pero al final en eso consiste, en ceder todos un poco".