Rubira invita a Royal a "probar" los tomates murcianos: "Así no se volverá a equivocar en sus declaraciones"

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha instado a la política socialista de Francia Ségolène Royal a visitar la Región de Murcia para "probar" los tomates que "se plantan y se cuidan aquí" y, de esta forma, "hablará con conocimiento de causa y no se volverá a equivocar en sus declaraciones".

Rubira ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en una reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), tras ser preguntada sobre los ataques de la exministra gala a los productos bio españoles.

"Desde el Gobierno regional la invitamos a que venga a la Región de Murcia y que conozca los tomates ecológicos que se hacen aquí, que se plantan aquí, que se cuidan. Que venga y que los pruebe y así hablará con conocimiento de causa y no se volverá a equivocar en sus declaraciones", ha precisado.

Preguntada si el Ejecutivo autonómico participará en las movilizaciones convocadas por el sector agrario, la consejera ha indicado que la Comunidad "siempre ha estado al lado de los agricultores y siempre lo va a estar".

Rubira ha explicado que ve lógico que el sector se manifieste porque "ya no puede más" y "está agonizando", y ha recordado que su Gobierno solicitó al Ejecutivo de la Nación la puesta en marcha de cláusulas espejo para evitar la competencia desleal; la intensificación de los controles en frontera y la revisión de convenios con terceros países.

"Desde el Gobierno regional siempre vamos a apoyar al sector, pero necesitamos también que por parte del Gobierno central tomen medidas, porque, como digo, ese sector está agonizando", ha manifestado la titular de Agricultura.

REUNIÓN DE PLANAS Y ORGANIZACIONES AGRARIAS

Respecto a la reunión del ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con las organizaciones profesionales agrarias, convocada para este viernes, Rubira ha dicho que "llega tarde".

"Esta consejera le mandó una carta el jueves pasado al ministro, y no tengo respuesta; aun así, el viernes intenté ponerme en contacto telefónico con él, pero no podía atenderme. Es verdad que cada uno tiene sus asuntos de agenda, pero le dejé mi número de teléfono y una semana después no me ha llamado", ha lamentado.