Rubio defiende la labor de asesoras en Imelsa y dice que ya había otras antes

El exdirigente socialista y ex subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio ha asegurado este martes ante el juez que mientras ocupó el cargo de consejero en la empresa pública Imelsa (2007-2011) jamás pidió que se contratase a dos asesoras personales.

Según Rubio, estos puestos de trabajo existían antes de su llegada a la empresa, y que las mujeres que eligió realizaron únicamente labores relacionadas con esta entidad.

Ha añadido que desde la gerencia de Imelsa se le ofreció la posibilidad de mantener a los asesores que había antes o de nombrar otros diferentes, y que él eligió cambiarlos.

Rubio, para quien el fiscal reclama una condena de 6 años de prisión, ha declarado como investigado este martes en la sexta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por la pieza del caso Imelsa, que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa (provincial) y Ciegsa (autonómica).

"Los consejeros del PP tenían 4 asesores, el PSPV dos e IU uno", ha explicado Rafa Rubio, quien ha relatado que en 2010, de nuevo desde la gerencia de Imelsa, se le informó de que había que renovar a los asesores debido a un cambio de la legislación laboral, para evitar que pasasen a ser fijos.

"Me costó encontrar a gente porque el contrato era de solo cuatro meses, y yo ya no volvía a ir en las listas del PSPV al Ayuntamiento de València porque me iba a Les Corts. A través de una conocida contacté con Carolina de Miguel, socióloga, y fue una sorpresa ver que había trabajado para el PSOE de Madrid".

Rubio ha asegurado al fiscal que esta mujer le pasaba "notas", y no "informes", sobre cuestiones que él le pedía, tales como información sobre la brecha de género en las brigadas forestales o la situación de las instalaciones deportivas en los pueblos de la provincia, "todo cuestiones relacionadas con Imelsa", ha subrayado.

Preguntado por el fiscal por si conserva esas notas, Rubio ha respondido que no, que cuando dejó la Diputación pasó un dossier a sus sucesores y que "lo tirarían a la basura", al tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que le llamaron a declarar "cinco años después de dejar la Diputación".

A preguntas de su abogada, ha insistido en que él no redactó nada del contrato de las supuestas empleadas "zombis" de Imelsa, ni tampoco tuvo capacidad de decidir sobre las condiciones económicas. "En Imelsa había un responsable jurídico, un interventor y un secretario, que jamás pusieron el más mínimo reparo", ha concluido.

Antes que Rubio ha declarado el que fue alcalde (PP) de Beniarjó entre 1995 y 2015 y diputado provincial, Salvador Enguix, para quien el fiscal reclama la misma condena que a Rubio por la contratación de personal que supuestamente no acudía a trabajar a Imelsa.

Preguntado por un supuesto certificado firmado por él mismo en el que supuestamente certificaba el trabajo de uno de estos empleados "zombis", Enguix ha afirmado que "parece ser que sí que lo firmé", puesto que no ha negado que la firma fuese la suya, aunque ha admitido que posiblemente "lo hizo sin leer, con prisa".