Rubén Sans: “Cataluña ha dejado de ser la locomotora de España y un referente internacional”

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña (AIJEC), Rubén Sans, ha lamentado en COPE Cataluña que esta comunidad "haya dejado de ser la locomotora económica de España” y también que “ya no sea un referente a nivel internacional”. Sans ha matizado que no cree que estemos en decadencia, pero considera evidente que ha habido un frenazo. Sans ha añadido que con la pandemia se ha dificultado todo un poco más y que en otros puntos de España parece haber un clima más "business friendly" que se lleva parte de esta iniciativa empresarial. Sin embargo, se muestra optimista diciendo que “dada la ubicación que tenemos y la cultura empresarial que hay en Cataluña, eso es algo que cambiará”.

Pero para que la situación cambie es necesario, según ha explicado, que haya una estabilidad política en la Generalitat. Se ha referido al hecho de que desde febrero aún no se haya formado gobierno, complicando de esta manera la situación difícil que ya existe. “Una empresa no aguantaría esta situación de no tener gobierno desde las elecciones”, ha afirmado.

Rubén Sans ha insistido en que lo que más conviene a las empresas, los trabajadores y la sociedad en general es que “haya una formación de gobierno cuanto antes”. El presidente de AIJEC considera que el hecho de tener alguien que “debería gobernar y no lo está haciendo porque no se ponen de acuerdo genera mucha incertidumbre, y más cuando cada día llegan noticias de que se están peleando entre ellos”.

En cuanto a la preferencia de formación de gobierno, Rubén Sans ha dicho que eso no le importa mientras la fórmula final genere estabilidad. “Lo que nosotros queremos es que, independientemente del color que tenga o las combinaciones, es que gobiernen para todos”. Al ser cuestionado por el poco interés por las empresas de un partido como la CUP, que puede entrar en gobierno, ha lamentado que los antisistema hayan sido “el único partido que no se ha reunido con ninguna organización empresarial”, pero se ha mostrado convencido de que “ellos mismos querrán saber sobre nuestra situación, ya que generamos mucha ocupación”.

Por otra parte, Sans también ha tratado la cuestión de los impuestos que deben pagar empresas y empresarios, tanto en el resto de España como en Cataluña. En este sentido, ha lamentado la gran presión fiscal que hay en Cataluña. “Tenemos 18 impuestos autonómicos y uno por llegar, el del CO2”, ha alertado. Y ha añadido que el hecho de ir sumando impuestos “dificulta la emprendeduría, porque se ve como algo negativo”. Por último, ha reclamado que el gobierno de España tome la vía de las ayudas directas a las empresas.