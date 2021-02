Rubén Gisbert, en COPE: "El peor enemigo para un cambio político en España es el hedonismo"

COPE se ha estrenado este lunes en Twitch, la red social que se ha consolidado en los últimos meses como la principal plataforma para la realización de streaming. En este sentido, el primer invitado ha sido Rubén Gisbert, un conocido youtuber que arrancó sus pasos en la plataforma a través del canal conocido como 'La guarida del Zorro'. En este estreno, Rubén Gisbert ha repasado en el canal de Twitch de COPE los principales titulares que nos ha dejado las elecciones catalanas del pasado domingo.

Gisbert ha explicado cuáles son sus previsiones tras conocer los resultados electorales en Cataluña: "Para mí la grata noticia es que la asociación que presido, Junta Democrática de España, haya conseguido ser en el día de ayer tendencia en el puesto número uno con el hashtag 'rompe tu voto' para mí es un éxito. Lo que creo que va a pasar es un intento de pacto que creo que va a ser muy difícil, incluso se puede llegar a la repetición electoral".

En este sentido, Rubén Gisbert también nos ha contado cuáles son sus impresiones sobre la verdadera función de la abstención en el panorama político actual en nuestro país: "Yo no soy defensor de la abstención como fin, soy defensor de la democracia. La abstención es el camino pacífico para ir del sistema político que tenemos en España, que es un estado de partidos, a la democracia. El camino responsable y cívico para pasar de un sistema a otro es la abstención. La abstención por ella misma no produce ningún cambio, tiene que ser una abstención mayoritaria y una abstención activa".

"La abstención activa se consigue con un importante grupo de población que no participe en las elecciones. En estas elecciones se ha producido tanto en independentistas como en no independentistas. Me ha escrito mucha gente diciéndome que se ha dado cuenta de la verdadera realidad porque vivimos en un régimen de partidos. Los partidos tienen la hegemonía para hacer leyes, eso la gente lo entiende independientemente de la ideología que tengan. Es más, esa conciencia de España, que es lo que hay que recuperar, establece el sentido de comunidad y el sentido de nacionalidad. Nunca España ha estado tan rota y en peligro como ahora con el nacionalismo, el regionalismo de los partidos", ha explicado nuestro primer invitado.

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista ha sido el relacionado con el concepto 'hedonismo', que a juicio de Gisbert es el principal motivo que impide un cambio en nuestro país: "El peor enemigo para un cambio en España no es la clase política, es el hedonismo. Lamentablemente vamos a vivir un tiempo muy duro que propicia que unas facciones lo puedan aprovechar, puede ser el caso de Vox y algunos otros partidos nacionalistas, para vender su discurso ideológico. Yo propongo el discurso de la democracia y la libertad política, que no es ideológico porque persigue un cambio justo y que impida el abuso de poder hacia el ciudadano".

Estos y más titulares ha dado Rubén Gisbert en la primera entrevista en el canal de COPE en Twitch, donde a través los rostros más conocidos de diferentes ámbitos de la sociedad se seguirá analizando los asuntos más llamativos de la actualidad.

Programación de COPE en Twitch

COPE.es apuesta decididamente por los nuevos formatos en Internet, asentando el liderazgo digital que desde hace varios meses lleva mostrando COPE.es frente a sus principales competidores. A partir de este lunes, los usuarios del Grupo COPE en el mundo online podrán disfrutar de entrevistas y formatos varios desde una nueva ventana: Twitch.

Con una primera apuesta por presentar a los protagonistas del momento, los lunes y los jueves se emitirá desde la cuenta de COPE en Twitch una entrevista, charla o coloquio con expertos sobre los temas que más preocupan a nuestros lectores y oyentes, las personalidades más destacadas del momento e incluso con la voz de todos aquellos que hacen posible COPE.

El horario de emisión será a las 23.00, cuando la jornada ya nos ha dado todos los titulares, cuando las reflexiones están más reposadas, cuando quienes protagonizan las noticias se desenvuelven con mayor comodidad.