Rovira y Mas coinciden en que el independentismo debe hacer valer sus votos en investidura

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas (JxCat) han coincidido este sábado en que los partidos independentistas deben "hacer valer" sus votos para la investidura del socialista Pedro Sánchez, en un momento "irrepetible", en el que una ley de amnistía "no puede ser un punto final, sino un punto de partida".

En un acto celebrado esta noche en Lausana (Suiza), en el que también ha participado el exdiputado de la CUP David Fernández sobre las perspectivas de futuro de Cataluña, Mas ha sostenido que gobierne quien gobierne en España no cree que se llegue a "pactar un referéndum sobre la independencia, aunque tendría que ser así".

Sin embargo, en la política española, ha proseguido, "en este momento hay las mejores condiciones posibles para intentarlo", con el "mundo independentista que tiene como casi nunca hasta ahora la sartén por el mango".

Tiene claro, ha dicho, que "el PSOE se mueve más por necesidad que no por convicción" y ha recordado que en la pasada legislatura se aprobaron los indultos y la reforma del código penal, "y con su mentalidad, con esto ya creen que cumplieron, que no había que hacer nada más, pero Cercanías no está mejor que hace cuatro años ni la financiación de Cataluña".

Precisando que tampoco es "suficiente" con una ley de amnistía, "hay que hacer una reflexión sobre lo que es factible y lo que no, atendiendo a la fuerza que tenemos y que difícilmente se puede volver a repetir. Cuando cuadra la aritmética como esta vez, es virguería pura. Volver a tener un escenario de estas características es muy complicado, una situación irrepetible".

Marta Rovira, que considera que "existen vías legales" para poder votar en un referéndum sobre la independencia, ha afirmado que cuando "se necesitan nuestros votos para la investidura, los tenemos que hacer valer, también para abrir un proceso de resolución del conflicto político, que el Estado reconozca que hay este conflicto".

A su juicio, se trata de un conflicto "entre dos sujetos, Cataluña y el Estado español. ¿Y de qué va? Va de oprimir a un pueblo constantemente", al que se le "persigue" por su lengua y cultura y se le "ahoga" económicamente.

La amnistía es poner el contador a cero

Por otra parte, ha señalado que ahora que el PSOE "nos hace llegar muchos mensajes públicamente, diciéndonos que la ley de amnistía lo arreglará todo y que el conflicto político no existirá, hay que decir que la ley de amnistía es el pasivo, es poner el contador a cero. No puede ser un punto final, tiene que ser un punto de partida. Y añadiría que tiene que servir para tener vías de resolución del conflicto político".

David Fernàndez ha afirmado que el camino a recorrer "es muy estrecho, es un congosto, pero creo que hay que recorrerlo para tener más legitimación. Si no hay una vía democrática a la independencia, tendremos que construir la vía independentista a la democracia".

En su alocución, ha sido el primero en lamentar la falta de unidad del independentismo, uno de los "talones de Aquiles que tenemos", mientras Mas apuntaba que hay "demasiado partidismo y personalismo".

"Cuando tienes el objetivo de la magnitud que se ha planteado Cataluña, lo que debe quedar muy claro es que menos partido y menos yo yo yo para entender que lo que tenemos entre manos es un proyecto colectivo", ha apuntado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marta Rovira ha reconocido que "nunca ha existido la unidad ideal" y que ella misma está "desmotivada y aburrida de los debates políticos que tenemos, que no son en profundidad, son muy tácticos y partidistas. Tenemos que ser capaces de encerrarnos en una sala, poder debatir y discutir y que salga una propuesta".

En este sentido, Artur Mas ha mantenido que para "recuperar credibilidad y que la gente vuelva a coger conciencia", los partidos independentistas deben tener "un proyecto común y definido, ser capaces de hacer un camino común" y que los "liderazgos sean reconocidos por unos y por otros".