Rovira (ERC) espera reunirse con Junts tras rechazar la amnistía: "Para mí, hoy gana Castellón"

Cree que ahora no puede haber una ley "de punto y final" que blinde todos los casos

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha manifestado este martes que espera reunirse con Junts después de que hayan votado en contra de la ley de amnistía en el Congreso: "Para mí, hoy gana Castellón porque hoy deberíamos haber salido con una ley aprobada".

"Se ha perdido una oportunidad. No perdamos más tiempo", ha reclamado en una entrevista en el 3/24 recogida por Europa Press, tras defender que la ley estaba preparada para salir adelante y que el principal reto será su implementación, ha dicho.

Al preguntársele si sería amnistiada con el texto actual de la norma, ha recalcado que "esta ley no es la de Marta Rovira" y que si quedara fuera no será por su redactado, que califica de robusto y exigente.

"Si quedo fuera de ley porque estoy imputada por un delito de terrorismo, que no he cometido, no será por culpa de la ley o su robustez, que la tiene. Será porque hay una serie de jueces, fiscales y represores políticos que han decidido utilizar, desde hace el tiempo, el Código Penal y los tribunales para frenar un movimiento democrático", ha sostenido.

Según Rovira, no pueden hacer "nada" ello porque, a su juicio, no puede haber una ley de amnistía integral, que blinde al 100%, ni una ley de punto y final en el actual estadio de la resolución del conflicto político.

PUNTO DE PARTIDA

Así, ha planteado la ley de amnistía como un punto de partida que considera que debe generar las condiciones necesarias para entrar en la agenda política la resolución del conflicto: "Lo que me debería permitir es poder negociar con el PSOE cara a cara, sin usar la videoconferencia, sentándome en una mesa y gozando de los mismos derechos políticos que tienen ellos".

"La ley de amnistía definitiva, absoluta e integral existirá al final de este proceso de resolución del conflicto, cuando le pongamos fin", ha subrayado Rovira, que sostiene que ninguna ley está preparada para afrontar causas de futuro.

Por ello, cree que la ley de amnistía no está preparada "para atrapar la última locura, incriminación o investigación del juez García Castellón o del juez Aguirre", algo que considera imprevisible.

"Si queremos que la ley pase todos los filtros, debemos cerrarla por los hechos, causas y personas afectadas que conocemos hoy", ha defendido.