Rovira (ERC) no decidirá aún su regreso, pero admite: "La música nos gusta"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que no tomará aún una decisión "precipitada ni inminente" sobre su regreso a España, pero ha admitido que la "música" de la interpretación de la reforma del Código Penal "gusta" a su partido y si se producen condiciones para un retorno, lo hará.

El nuevo auto de procesamiento dictado por el Tribunal Supremo tras la entrada en vigor de las reformas penales permitiría el regreso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, ambas huidas de la Justicia española, sin exponerse a penas de prisión.

Rovira, número dos de ERC y mano derecha de Oriol Junqueras, reside en Ginebra (Suiza) desde que huyó en 2018 de la Justicia española por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, motivo por el que estaba procesada por un delito de sedición; un delito que ha sido derogado por las reformas impulsadas por el Gobierno, con el apoyo de ERC, y que han entrado en vigor este jueves.

En un vídeo difundido por ERC, Rovira ha llamado a la "prudencia" ya que aún no ha podido analizar la situación con sus abogados. "En próximos días, con la tranquilidad debida, no tomaré ninguna decisión precipitada ni inminente", ha dicho, si bien ha avanzado que si estos cambios legales "permiten generar las mejores condiciones para un retorno, en el momento que lo podamos hacer lo haremos".

Algo que, llegado el caso, hará "con fuerza, con alegría, con ganas de volverme a reencontrar con mi país, del que he estado separada injustamente, y con las mismas ganas con las que me fui de hacer política para seguir haciendo camino hacia la república catalana. Pero hoy -ha recalcado- no tomaré decisiones que no puedo tomar".

"Lo que sí puedo decir es que la música que suena hoy, de la interpretación de este Código penal, es lo que nosotros habíamos pretendido cuando instamos a la reforma. La música nos gusta porque es lo que pretendíamos", ha reconocido Rovira.

La dirigente ha recordado así que cuando Esquerra pidió la derogación de la sedición, un delito "político y decimonónico", fue precisamente "para que no sea sustituida por ningún otro delito".

Ha defendido que ERC no solo apostó por eliminar la sedición para evitar que se "persiguiera y aplacara al independentismo", sino también porque la utilización judicial de ese delito "abría un camino para la represión política de cualquier activista, sindicalista o persona que democráticamente quisiera cambiar las cosas".

Por su parte, en un comunicado, Esquerra ha mostrado como partido su "satisfacción" por esta derogación, que supone un "beneficio colectivo para los demócratas", y ha valorado que el juez Llarena "reconozca que no hay ninguna sustitución del delito de sedición, sino que se ha producido su eliminación efectiva".

"Esto acerca a la despenalización de los hechos del 1 de octubre", agrega la formación republicana, que ha "reafirmado" además su "apuesta" por la vía de la negociación como mecanismo para resolución de conflictos y ha abogado por avanzar hacia una "amnistía" general y el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña.