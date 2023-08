Rovira dice que "el objetivo de Compromís era eliminar la concertada" y estudiará si ha habido recortes no justificados

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha considerado que "el objetivo que tenía Compromís era eliminar la educación concertada" y ha avanzado que el nuevo equipo que lidera estudiará la situación para ver si ha habido "recortes no justificados".

Así lo ha asegurado el nuevo titular de Educación, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que se ha mostrado convencido de que Compromís --partido al que pertenecían sus dos predecesores en el cargo durante el anterior gobierno del Botànic, Vicent Marzà y Raquel Tamarit-- "tenía el objetivo de eliminar la educación concertada".

"Yo creo que no se han atrevido o que ocho años ha sido muy poco para poder hacerlo y veremos si han hecho algunos recortes no justificados. Estudiaremos si están justificados o no", ha incidido.

El conseller ha defendido que la enseñanza concertada, "que se inventó hace ya muchos años, no tiene por qué perjudicar para nada a la educación pública".

"Más bien todo lo contrario. Es decir, de lo que se trata es de que debemos dar una educación pública de calidad que puede estar, en el caso mayoritario, prestada por centros donde trabajan funcionarios o puede, en una parte minoritaria, estar prestada por centros concertados que dirige una empresa". "Lo importante es que la educación sea de calidad", ha reiterado.

PLAN EDIFICANT

Para ello, también ha subrayado la importancia de contar con buenas instalaciones educativas. Preguntado por la continuidad del Plan Edificant de infraestructuras escolares, el conseller ha manifestado que "los ayuntamientos han sustituido el papel del Botànic".

"Esa es la pura realidad, lo que hizo el Botànic fue 'como yo no soy capaz de gestionar esto y cedo esa competencia a los ayuntamientos'. El modelo Edificant es cierto que ha servido, parece que en algunos casos ha funcionado bien y en otros casos no ha funcionado tan bien. Habrá que ponerse a estudiar este asunto", ha comentado, al tiempo que ha aludido al incremento de precios que se ha producido en las últimas obras a raíz de "la subida de precios y la crisis inflacionaria".

Por último, José Antonio Rovira ha manifestado que el Partido Popular "ha sido el que mayor esfuerzo en construcción de centros ha hecho en esta Comunidad" y ha recordado que, en el año 95, cuando el PP ganó sus primeras elecciones "la situación era un desastre total, no se había adecuado absolutamente nada".