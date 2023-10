Rouco (Vox) pide a Suárez devolver el acta de concejal, "ser "coherente y marcharse sin hacer ruido"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha pedido al que fuera hasta este miércoles su compañero de grupo municipal, Oliver Suárez, que devuelva el acta de concejal tras abandonar el partido.

"No es merecedor de la confianza del partido", ha señalado Rouco, en declaraciones a los medios de comunicación, quien ha incidido en que si pasa a ser concejal no adscrito, pasa al "grupo de desleales, sin principios y que nadie confía en ellos".

La portavoz de Vox, asimismo, ha dicho respetar que las personas cambien de postura, pero cree que hay que ser "coherente y marcharse sin hacer ruido". Al tiempo, ha señalado que hay que ser conscientes de que se desempeña un cargo y no trabajamos "en nombre propio".

"No es que nosotros no hablemos, es que él no habla", ha justificado referente a Suárez. De este ha recalcado que él entró en el Ayuntamiento para representar los ideales del partido.