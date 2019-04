La rotunda respuesta de Ferreras a Pablo Iglesias por sus críticas al periodismo

Desde su regreso a la primera línea política tras su baja por paternidad, Pablo Iglesias ha cargado duramente contra los medios de comunicación, especialmente contra sus dueños.

Este martes, el líder de Unidos Podemos ha vuelto a protagonizar un intenso debate con el presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, a raíz de las últimas informaciones sobre la trama de espionaje a la formación morada.

Ferreras ha reiterado a Pablo Iglesias que la cadena de Atresmedia no ha aceptado nunca presiones y ha negado que se haya protegido a ciertos periodistas, como Eduardo Inda: “A Inda le protegen dos factores: es un periodista que ha desvelado el caso Bárcenas, caso Urdangarin o la operación Kitchen; y la presunción de inocencia”, ha señalado el presentador.

@juanrallo Ha habido una discusión muy fuerte entre Ferreras e Iglesias, esto es sólo una pequeña parte pic.twitter.com/wC4UY53ehP — Pedro (@Pedro2b) 9 de abril de 2019

Las críticas al periodismo se ha convertido en un factor cotidiano en el discurso político de Iglesias. En este sentido ha pedido a los medios que publicaron informaciones falsas sobre Podemos que pidan perdón: “El periodismo tiene estar para controlar al poder, no para servir al poder. No se pueden fabricar pruebas falsas. Se han hecho cosas demasiado graves en este país”, reiteraba una y otra vez el líder de Unidos Podemos. Pero Iglesias también se ha referido a la posible “influencia” del poder en los medios de comunicación: “El periodismo está para controlar al poder, no para servir al poder”.

Ferreras por último ha contestado al líder de Podemos con el siguiente mensaje: “Los partidos políticos no pueden decirle a los medios de comunicación quién deber estar y quién no debe estar”. Ante esta afirmación de Ferreras, Iglesias le ha dado la razón pero le ha vuelto acusar de haber permitido que en su espacio se promocionaran noticias falsas sobre él y su partido.