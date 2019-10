Rosell: Gobernar para el interés particular es corrupción pura y dura

La magistrada y candidata al Congreso de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell, ha manifestado que "las cloacas del Estado son la corrupción, el destinar dinero público para el beneficio, no del interés general, sino para el interés particular, y eso, gobernar para el interés particular, es corrupción pura y dura".

Así lo ha denunciado Rosell durante su intervención este viernes en el acto "Verdades incómodas. Las cloacas del Estado", que ha tenido lugar en la Facultad de Historia y Geografía de la Universitat de València.

"Creo que la ciudadanía ya ha reaccionado y es mucho menos tolerante con la corrupción, y aún así algunos medios de comunicación o algunas instituciones tienen todavía que hacer mucho para recuperar la democracia que necesitamos para combatir esta corrupción", ha señalado la magistrada.

Rosell ha agradecido la invitación a este acto informativo en una universidad porque "ahora mismo corremos mucho riesgo de abstencionismo" debido al "enfado" o a la "decepción" sufrida por los votantes, por lo que ha incidido: "Necesitamos a la juventud, a una juventud que no se deje arrastrar por un populismo fascista como el de Vox".

"Quizás se nos olvidó explicarle a esta generación que los derechos que tienen no caen del cielo, no fueron regalados, fueron luchados y se puede perder. Este voto es su herencia. No se puede tirar a la basura algo que no es solo tuyo, sino que también es obtenido por la lucha de tus abuelos y abuelas", ha expresado la magistrada.

Rosell ha recordado que en 2016 fue "víctima de una conspiración" para "arruinar" su carrera política en la que participaron, entre otros, el exministro del Partido Popular José Manuel Soria, y el juez Salvador Alba, que finalmente fue condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación tras considerar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que cometió prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal para perjudicar a la, por entonces, diputada de Podemos.

Por ello, Illueca ha resaltado que "pese que al final se hizo justicia, el daño perpetrado contra nuestra democracia no tiene precedentes".

"Cuando aparece Unidas Podemos en el escenario político y cuando se percibe como una amenaza para las élites que mandan en este país, se pone en marcha una cloaca gigantesca en la que se amalgaman periodistas mercenarios, policías corruptos y políticos sin escrúpulos que conspiran cada día para deteriorar nuestra imagen y para perjudicarnos electoralmente", ha concluido.