Rosa María Mateo hunde a TVE en imagen y audiencia y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Rosa María Mateo hunde a TVE en imagen y audiencia: crisis interna, polémicas y desprestigio

A escasos meses de cumplir tres años como administradora única de RTVE, Rosa María Mateo va pisando de charco en charco. Su andadura como número uno del ente público siempre ha estado ligada al caos más absoluto, que han incluido polémicas decisiones de gestión y una bajada de audiencia difícil de remontar. Lo más duro, sin embargo, son las consecuencias. TVE ha dejado de ser una de las cadenas de referencia para miles de españoles.

2. Sin chirigotas ni fiestas de disfraces: un Martes de Carnaval atípico

Juan Cabrera lleva toda una vida dedicándose al diseño de trajes de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Él nos cuenta a COPE que no cobra por este trabajo, pero sí la mayoría de personas que trabajan a su alrededor y que han notado como la ausencia de esta fiesta en este 2021 ha llegado a sus bolsillos. 'Es un trabajo en cadena del que viven buena parte del año bares, restaurantes hoteles... los turistas vienen todos los años y este no, claro. Todo está parado. Todo está parado. Es mucho el dinero que se mueve. Especialmente en el turismo. Hay mucha gente que se trasladaba a Canarias para disfrutar de los Carnavales'. En su caso conoce bien las importantes pérdidas que arrastra 'desde el que vende las telas hasta las costureras que cosen mis diseños. Viven de coser para una o dos agrupaciones. Una agrupación sola, una murga, puede tener unos 70 u 80 componentes. Son 70 u 80 disfraces que no han elaborado. Una costurera tiene dos o tres grupos, dos o tres agrupaciones'.

3. ¿Por qué hay países que empiezan vacunando a los más jóvenes?

Los países de la UE llegaron al acuerdo de empezar vacunando a los grupos de riesgo para reducir la tasa de víctimas mortales y la carga que pesa sobre los servicios esenciales. Siguieron las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, aunque no todos los países han seguido estas recomendaciones sugeridas también por la comunidad científica. El profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego, asegura en COPE que “la estrategia de vacunación está en todos los casos condicionados por la capacidad de recibir vacunas por parte de las farmacéuticas. Partiendo de esa premisa, salvo Israel, todos los países van por detrás de sus previsiones que hicieron inicialmente”.

4. La Comisión Europea admite que será un reto que los fondos europeos lleguen antes de verano

La Comisión Europea (CE) admitió este lunes que será un desafío lograr que las primeras ayudas del fondo de recuperación para la pandemia lleguen a los países antes del receso veraniego, puesto que aún debe ratificarse la legislación que le permitirá emitir deuda para conseguir la financiación en el mercado. "Definitivamente somos capaces de entregar los primeros desembolsos antes de la pausa de verano, pero para hacerlo tenemos que acelerar el proceso de ratificación y el envío de borradores de los planes más avanzados. Podemos hacerlo, pero es un reto", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa posterior a una reunión por videoconferencia del Eurogrupo.

5. Pelosi anuncia una investigación como la del 11-S para investigar el asalto "terrorista" al Capitolio

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación como la que se formó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para esclarecer el asalto "terrorista" al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del ahora expresidente Donald Trump. Pelosi explica en una carta remitida a los congresistas que el 'impeachment' contra Trump por incitación a la insurrección y el informe de seguridad del general Russel Honoré sobre cómo evitar incidentes similares en el futuro dejan "claro" que "debemos llegar a la verdad sobre cómo ocurrió esto".