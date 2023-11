De la Rosa dice que Muñoz no puede "dar lecciones" sobre la Fábrica de Artillería tras "ocho años de abandono"

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha manifestado este sábado que "el señor Muñoz no está acreditado para hablar de la Fábrica de Artillería, ni mucho menos del Centro Magallanes cuando él no ha sido capaz de acabar esta obra ni siendo delegado de Urbanismo, ni como alcalde. Es más, terminó la conmemoración de la vuelta al mundo y la obra del Centro Magallanes ni siquiera había terminado, absolutamente bochornoso", ha dicho en respuesta a un mensaje del ex alcalde Antonio Muñoz (PSOE) en la red social X en el que decía que "el equipo de Sanz ordenó parchear y reducir calidades en la obra de rehabilitación de la Fábrica de Artillería".

Según ha explicado De la Rosa, "la falta de diligencia del señor Muñoz y su nulo control" obligaron incluso a suspender el contrato de mantenimiento de la Fábrica de Artillería el año pasado, lo que se traduce en "108.900 euros de los sevillanos que se han tirado al cubo de la basura".

Que el PSOE salga hablando de la Fábrica de Artillería y del proyecto de Magallanes es, en palabras del edil, "una vergüenza" cuando en ocho años, ha recordado, "ni Muñoz ni el PSOE han sido capaces de sacar adelante ni una cosa ni la otra". Según ha dicho De la Rosa, "es este equipo de gobierno quien está trabajando para poder solucionar lo que el señor Muñoz dejó sin hacer".

El delegado ha expresado: "No salgo de mi asombro" ante la afirmación del señor Muñoz diciendo que "no cuidamos nuestro patrimonio". "En cinco meses hemos hecho más que él en ocho años". Durante los dos mandatos anteriores "ha primado el abandono y los proyectos paralizados", como es el caso de la Fábrica de Artillería. "Ahora que no vengan dando lecciones. Aquí hay un solo responsable de lo que ha pasado en Artillería y es el señor Muñoz", ha sentenciado.

Así las cosas, De la Rosa ha recordado al PSOE que se ha llevado ocho años anunciando la rehabilitación y puesta en uso de la Fábrica de Artillería, "una cascada de anuncios que no se han materializado en nada por falta de coordinación y control que está resolviendo ahora este equipo de gobierno que si está comprometido con el Patrimonio", ha finalizado.