De la Rosa advierte a Nicolás que CCOO seguirá denunciando el "incumplimiento flagrante" del V AENC en Ciudad Real

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha lamentado las declaraciones realizadas este miércoles por el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, sobre las relaciones laborales en la provincia de Ciudad Real, afirmando que la movilización realizada hace unos días denunciaba el "incumplimiento flagrante" de la patronal ciudadrealeña Fecir del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y advirtiendo de que seguirán haciéndolo "digan lo que digan el presidente de Fecir y de la patronal Cecam".

En concreto, Nicolás cargaba este miércoles contra el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, por venir a la región a "mentir" delante de los medios de comunicación y a "enturbiar" las relaciones con los sindicatos, que, según defendía el líder de los empresarios, "están funcionando".

"Vamos a exigir que en Ciudad Real la patronal cumpla el V AENC, suscrito con las patronales a nivel estatal, porque hay convenios con un desfase de más de cuatro años como el del campo, con categorías con salarios por debajo de lo que marca la ley, por debajo del SMI", ha denunciado De la Rosa, a la vez que les ha pedido a las patronales "responsabilidad", según ha informado CCOO en nota de prensa.

Para De la Rosa, estas son "unas declaraciones inoportunas por parte de Cecam, a las que tenemos que sumar las que ha hecho la patronal Fedeto sobre trabajadores subvencionados que no quieren trabajar". "Terminamos de redondear un círculo muy peligroso en los tiempos que corren", ha lamentado.

"Vivimos en el siglo XXI no en el XIX y si una persona trabajadora tiene dificultades para incorporarse a un puesto de trabajo no es porque quiera vivir de una subvención, que no es tal si hablamos del Plan de Empleo, sino porque el empresario no está dispuesto a pagar un salario digno, y es que estar en desempleo no supone estar en disposición de trabajar en régimen de semiesclavitud", ha manifestado el secretario general de CCOO en la región.

De La Rosa ha afirmado que desde el sindicato van a "seguir tendiendo" su mano tanto a Ángel Nicolás como a Javier de Antonio Arribas "para que la negociación colectiva y la evolución de los sectores vaya a mejor, para que nos adaptemos a los nuevos tiempos, seamos competitivos y a empresas y personas trabajadoras les vaya bien con un empleo y salarios dignos".

"Los planes de empleo tienen que seguir existiendo en esta región porque hay muchas personas, principalmente mujeres, que queriendo trabajar tienen muchos dificultades para poder hacerlo", ha defendido, y ha recordado al presidente de la patronal toledana que hay una partida de una subvención directa de 10.000 euros para que las empresas contraten a tiempo indefinido y jornada completa.

"Si lo que quieren es precariedad y salarios bajos seguramente este plan de empleo no les sirva, pero si de verdad quieren contratar a una persona trabajadora tienen una oportunidad magnífica de poder hacerlo", ha concluido.