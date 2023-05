Ros (CS) califica de "bochornoso" el comportamiento de Podemos en el debate electoral y pide que se retome

La candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, María José Ros, ha solicita que se retome el debate celebrado en la noche del 19 de mayo y que se ha suspendido, debido a la negativa de la candidata de Podemos, María Marín, de abandonar el atril, como dictaminó la Junta Electoral Central.

Ros ha lamentado que "el conjunto de los murcianos haya tenido que asistir a un espectáculo bochornoso. No nos sorprende que a Podemos no le merezcan ningún respeto las leyes, lo que no vamos a tolerar es que se las salten haciéndoselo pagar a todos los murcianos".

La candidata de Ciudadanos solicitará retomar el debate, ya que "los murcianos no tienen por qué pagar el numerito de Podemos. No podemos permitir que quienes se han saltado las normas se salgan con la suya y tengan lo que quieren: un debate frustrado. Nosotros queremos retomar la democracia y retomar este debate".

Finalmente, Ros se ha mostrado convencida de que el resto de partidos opinarán como ella y de que los murcianos estarán de acuerdo con la postura de Ciudadanos.

"Lo contrario no lo entendería nadie. Es una vergüenza para toda la Región lo que hemos visto hoy y la última palabra no la puede tener Podemos", ha concluido.