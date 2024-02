Roqueñí insiste en que el nombramiento del gerente de Cadasa fue "absolutamente limpio"

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, ha insistido este lunes en que el proceso para nombrar a Manuel Gutiérrez como gerente del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) fue "absolutamente limpio".

Roqueñí ha comparecido en una comisión parlamentaria a solicitud del PP, grupo parlamentario que considera que el proceso para el nombramiento fue "a dedo".

La dirigente del Gobierno asturiano ha negado esas acusaciones y ha dicho que todo ha sido transparente, respetando además los principios de libre concurrencia y de publicidad.

Si Roqueñí decidió cesar al anterior gerente, Julio Pérez, fue porque, ha explicado, vio necesario recurrir a un "perfil nuevo" para hacer frentes a los retos del consorcio.

Las bases para seleccionar al nuevo gerente se publicaron el la web de Cadasa el 28 de noviembre con un plazo hasta el 12 de diciembre de 2023. Se recibieron seis candidaturas y la propuesta de nombramiento del nuevo gerente se trasladó a la comisión delegada el 13 de diciembre. Finalmente Gutiérrez vio formalizado su contrato el 16 de enero.

El diputado del PP, Agustín Cuervas-Mons, preguntó a Roqueñí las razones de que la convocatoria no se publicase en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La Consejera respondió que no existe obligación para hacerlo.

Roqueñí ha dicho que el gerente de Cadasa es un puesto de personal de confianza nombrado por el sistema de libre designación, con un contrato laboral de alta dirección.

CRÍTICAS DEL PP

Las explicaciones de Roqueñí no convencieron a Cuervas-Mons, quien acusó a la dirigente asturiana de haber hecho un nombramiento "a dedo" para un cargo de casi 80.000 euros de remuneración simulando un proceso de selección.

Ha dicho que el proceso solo duró 21 días y que finalmente el nombramiento fue para una persona vinculada al PSOE. "Qué casualidad", ha exclamado, añadiendo que el Gobierno de Barbón se ha convertido en un Ejecutivo de "colocación progresita".

La propia Roqueñí ha querido responder a las acusaciones del PP respondiendo con lo ocurrido en Gijón, donde el PP gobierna en coalición con Foro y fue nombrado recientemente Ramón García Cañal como nuevo gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente de Gijón (Emulsa).

En la misma línea, el diputado del PSOE René Suárez ha acusado al PP de utilizar el proceso de Cadasa como "una cortina de humo" para ocultar lo ocurrido en Gijón donde hubo un proceso "sin publicidad". "No me digan que no es de un cinismo absoluto", ha dicho el socialista sobre la forma de actuar del PP.