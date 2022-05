PR+ rompe acuerdo de Gobierno en Nájera "por el incumplimiento del PSOE en proyectos imprescindibles para el municipio"

El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha anunciado este martesw que su partido "abandona el equipo de Gobierno de Nájera, pasando su concejal a trabajar desde la oposición durante lo que queda de Legislatura". Los regionalistas han tomado esta decisión "después de los numerosos incumplimientos por parte del alcalde, Jonás Olarte, que afectan al proyecto de progreso de este municipio en el que el PR+ estaba implicado".

El Partido Riojano ostentaba las responsabilidades de Cultura y Turismo en esta Legislatura en un pacto con el PSOE, al que posteriormente se unió Ciudadanos. El Comité regionalista de Nájera ha señalado "varios hechos que han provocado graves diferencias con la Alcaldía".

En concreto, citan "los acaecidos en las fiestas de San Prudencio; la falta de plazas en la guardería de Nájera, que ha provocado que muchas familias tengan que buscar otras alternativas fuera de la ciudad; el proyecto del Valle de La Lengua, que no cuenta con el consenso de los najerinos y en el que se ha producido una evidente falta de información por parte del alcalde; y otras cuestiones como la ausencia de apoyo a diferentes propuestas regionalistas por el progreso de Nájera".

Antoñanzas ha destacado que "siempre hemos sido leales al pacto de Gobierno, sin embargo, esta lealtad no ha sido respetada por otros miembros del equipo de Gobierno".

En ese sentido, el líder del PR+ ha explicado que el alcalde, Jonás Olarte, no ha apoyado proyectos de cultura o turismo. "No entendemos por qué no se firmó el convenio con la Asociación Musical Najerense, lo que provocó que, por primera vez, no tocara en las fiestas de San Prudencio. Hemos pedido explicaciones al respecto y, simplemente, no nos las dan", ha señalado.

EL DIA DE LA RIOJA.

Asimismo, a juicio de Antoñanzas, "el alcalde ha ocultado información al concejal de Cultura sobre los actos del Día de La Rioja". El Partido Riojano quiere que "el Día de La Rioja vuelva a ser un gran acto festivo en Nájera para todos los riojanos, como sucedía años atrás, y que se perdió por la pasividad del PP", ha expresado.

En ese sentido, los regionalistas "no solo queremos un acto institucional para los de siempre, queremos un acto para todos los najerinos y riojanos, que Nájera sea una fiesta de reivindicación de nuestra Comunidad Autónoma y del orgullo de ser riojanos".

Además, los regionalistas han pedido al alcalde que explique "dónde está el dinero que se daba a las cabeceras de comarca para impulsar actos festivos y culturales en el Día de La Rioja, que ha desaparecido de los Presupuestos aprobados por el Gobierno de La Rioja".

Por su parte, el portavoz del Partido Riojano en Nájera, Jesús Arza -que no cobra sueldo del Ayuntamiento y compagina su Concejalía con su trabajo en la empresa privada en Nájera- considera que "el Partido Riojano va a continuar trabajando de forma honesta y responsable-, porque Nájera merece proyectos consensuados, serios y participativos".

Jesús Arza ha insistido en que "el Partido Riojano va a apoyar y defender lo que sea bueno para Nájera, pero siempre escuchando a los najerinos". Antoñanzas ha constatado "el apoyo al comité regionalista y a Jesús Arza, en la decisión de dejar el equipo de Gobierno, una decisión que ha sido muy meditada, siendo clave los hechos producidos en las últimas semanas".

Para el líder del PR+, "Nájera es un referente de nuestra comunidad autónoma y por ello, desde la oposición, impulsaremos medidas que vayan en beneficio de los najerinos y de una transparencia mucho mayor en todas las áreas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Antoñanzas ha declarado que la situación que se ha vivido en Nájera no es un hecho aislado y ha incidido en que "es evidente que hay una estrategia desde el PSOE para tensionar las relaciones con el Partido Riojano, ya hemos demostrado que no vamos a plegarnos a sus imposiciones e intereses y nos está costando caro".

Así, ha recordado que "hace unos meses se produjo una ruptura similar en Cenicero; y anteriormente, con el apoyo de los concejales socialistas se nos echó de la Alcaldía de Tricio al mes de tomar posesión porque empezamos a investigar la corrupción enquistada durante décadas, como por cierto así ha ratificado la Policía Judicial".

Asimismo, "por ir a otro caso más reciente, el alcalde socialista de Sajazarra quitó las competencias a nuestro concejal sin explicación y quince días después de haber abierto la Oficina de Turismo cumpliendo con su compromiso con los vecinos", ha enumerado.

En su opinión, "han pensado que con el Partido Riojano podrían campar a sus anchas y se han encontrado con hombres y mujeres rigurosos, como nuestro concejal en Nájera, a los que únicamente les mueve el progreso de su tierra y el estar a la altura de la palabra dada".

"La señora Andreu -ha continuado Antoñanzas- está muy mal acostumbrada al acuerdo que llegó con Unidas Podemos-IU, únicamente a cambio de dinero y asesores. Pero con el Partido Riojano el acuerdo era y solo puede ser a cambio de proyectos que consigan que nuestros pueblos progresen".

"No podemos consentir que se utilicen los pueblos para ganar congresos de partidos, estableciendo desde el Gobierno regional diferencias en la atención que presta a unos municipios y a otros en función de quién gobierna en ellos", ha concluido.