Romeva pide al independentismo que hable y se escuche más: "Nos necesitamos"

Asegura que no se arrepiente "de nada" de lo que han hecho

El exconseller de Asuntos Exteriores encarcelado en Lledoners (Barcelona) por el procés, Raül Romeva, ha pedido al independentismo que hable y se escuche más: "Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos debates sinceros y constructivos, contraposición legítima de ideas, consciencia de la realidad".

Así se ha expresado el exsenador de ERC en un artículo publicado en el 'ARA' recogido por Europa Press, en el que ha avisado de que "simplificar la realidad" lleva a una visión maniquea del mundo.

"Esto o eso. Los míos y los tuyos. Ellos o nosotros. Una lectura que solo interesa a la mirada corta y excluyente de bando y bando. Hay quien vive muy bien, cómodamente instalado en una trinchera", ha seguido Romeva, que ha asegurado que le preocupa que con la complejidad del momento haya constantes polémicas que ocupen el tiempo y debiliten.

Ha asegurado que para cumplir objetivos es necesaria la persistencia, la resiliencia, el respeto, la determinación, la dignidad y "sobre todo la generosidad".

"Tenemos que hablar y escucharnos. Sobra juzgar y falta empatía; sobra dar lecciones y falta saber escuchar; sobra acusar e insultar sin fundamento ni necesidad y falta respeto por las opiniones diversas y hasta contrarias", ha agregado Romeva, y ha asegurado que Cataluña es un lugar demasiado pequeño y el independentismo una causa demasiado grande como para no necesitar a todo el mundo.

Con todo, ha zanjado: "No me arrepiento de nada de lo que hemos hecho, lo asumo y extraigo un aprendizaje. No tengo ningún reproche, a nadie ni a nada".