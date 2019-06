Romeva pide dejar el Grupo Mixto y pasar al de ERC y la Mesa del Senado se lo niega al tener suspendidos sus derechos

La Mesa del Senado ha negado al senador suspendido de ERC, Raül Romeva, su petición de abandonar el Grupo Mixto y adscribirse al grupo de ERC-EH Bildu porque "se encuentra suspendido" como senador en "todos sus derechos y obligaciones".

Según ha explicado la vicepresidenta de la Mesa, Cristina Narbona, a los medios de comunicación este martes, se ha negado la petición al senador independentista porque está suspendido de "todos" sus derechos entre los que se encuentra "precisamente y de forma expresa, la solicitud de pertenecer a un grupo parlamentario".

Puesto que Romeva no puede elegir grupo, "sólo puede estar en el Grupo Mixto, donde los senadores se integran de forma automática", ha dicho Narbona. "No es una decisión que requiera la voluntad del senador porque no tiene el derecho de presentar la petición", ha insistido. PSOE y PP han votado en contra de la petición de Romeva y el PNV, a favor.

El Grupo Mixto está constituido, por el momento, por la senadora de la Agrupación Socialista Gomera y portavoz del grupo, Yaiza Castilla, y por los senadores de UPN, Alberto Catalán, portavoz adjunto, y de Vox. La incorporación de Romeva es un formalismo porque todos los senadores tienen que quedar adscritos a un grupo, pero no tendrá posibilidad de presentar iniciativas ni su presencia contará a la hora de asignar financiación o asistentes al Grupo Mixto.