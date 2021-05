Romero (PSC): "Si ERC quiere nuestros votos, que nos llame y hablaremos"

La portavoz parlamentaria de los socialistas catalanes, Alícia Romero, ha descartado hoy que su grupo vaya a facilitar la investidura del candidato republicano, Pere Aragonès, sin haber negociado previamente para evitar elecciones: "Si ERC quiere nuestros votos, que nos llame y hablaremos", ha dicho.

En una entrevista en Ràdio 4 y La 2, la dirigente socialista ha recriminado al dirigente de ERC Sergi Sabrià que ayer dijera que "entre elecciones o PSC, elecciones".

"No es de recibo que en el momento en el que estamos (...) ERC diga que o sale adelante con un Govern independentista o vamos a elecciones porque no quiere hablar con el PSC", ha deplorado Romero, que ha lamentado que antes del 14F los partidos secesionistas firmaran un pacto en el que se comprometían a hacer un "cordón sanitario" a los socialistas, que son "socialdemócratas".

En este sentido, ha descartado "por responsabilidad" que el grupo que lidera Salvador Illa pueda facilitar la investidura de Aragonès, si el republicano llegase a la fecha límite del 26 de mayo sin los apoyos necesarios y no les ha llamado antes.

Y es que, ha apostillado, "no nos parece que el PSC tenga que ser generoso siempre con los demás mientras los demás nos insultan un día sí y otro también a través de los medios de comunicación".

"No es tan difícil de entender: si quieren algo con el PSC es tan sencillo como llamar y hablar de ello, y a partir de aquí ya veremos. Lo que no se puede tolerar es que nos digan lo que nos dicen y que después nosotros tengamos que dar los votos. Eso no lo entendería nadie", ha agregado.

Romero ha reivindicado que si se aborda la articulación de una mayoría progresista alternativa a la independentista, que ha "fracasado" en su intento de reeditar la coalición actual de Govern, ERC y los comunes no pueden ignorar a Illa, que fue el candidato más votado dentro del "bloque de izquierdas", con 50.000 votos más que Pere Aragonès.

En este sentido, ha emplazado a los comunes a "salir de la zona de confort" y a decir "que se puede gobernar con el PSC".

De hecho, para Romero lo más "lógico" sería que Illa fuera el candidato a la investidura de una eventual mayoría progresista.

La portavoz parlamentaria ha defendido que la postura del partido en Cataluña concuerda con la del PSOE en Madrid, y ha recalcado que "las decisiones del PSC las toma el PSC".