Romero (PSC) aboga por hablar de todo en la mesa de diálogo: "No nos gusta el diálogo limitado"

Confía en que "en los próximos días" se pueda firmar el convenio de la B-40

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha apostado por que se pueda hablar de todo en la mesa de diálogo: "A nosotros no nos gusta el diálogo limitado y condicionado", ha subrayado.

Así se ha pronunciado Romero en rueda de prensa este jueves junto con la diputada socialista Sílvia Paneque, en respuesta a las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defendido que la mesa de diálogo aborde el conflicto político y no otros temas como la financiación de Catalunya o un nuevo Estatut.

"Debe ser una mesa que nos una también en aquellas preocupaciones que tenemos. Nosotros creemos que no se debe limitar a hablar de un tema que, además, a menudo divide, sino que podamos hablar de todo lo que nos preocupa y afecta a los catalanes", ha insistido Romero.

La portavoz socialista ha sostenido que la resolución del conflicto pasa por "poder sentarse, dialogar y acordar diferentes elementos", y ha añadido que el PSC entiende esta situación de una forma más global e integral, al ser preguntada por si no desdibujaría el objetivo de la mesa de diálogo si se abordasen temas como la sequía u otros que corresponderían a mesas bilaterales.

Romero ha señalado que el objetivo del PSC es "normalizar la situación en Catalunya entre todos los catalanes", para lo que ha reclamado que se reúna la mesa de partidos, en la que también se debería poder hablar de todo, según ella.

"Hay algunas mesas bilaterales, pero no todas. Hay de asuntos económicos y la de infraestructuras, no hay demasiadas más. Tal vez estaría bien que en esta se pudiese hablar de otros aspectos", ha apuntado en alusión a la mesa de diálogo.

NUEVA FINANCIACIÓN

Romero ha asegurado que el PSC no comparte con el Govern la necesidad de una financiación singular para Catalunya, sino que apuesta por modificar el sistema de financiación autonómica para que sea "más justo, equitativo, transparente y sencillo", y ha detallado que a finales de enero su formación presentará un tercer documento como propuesta para un nuevo modelo de financiación.

"Pero no desde la singularidad de Catalunya, sino desde la entente con todos los territorios y un sistema que debe ser obviamente solidario, pero que también debe incorporar más recursos para Catalunya, para que no seamos una de las comunidades más perjudicadas", ha defendido.

Sobre la celebración de un referéndum de independencia en Catalunya, Romero lo ha tachado de mecanismo divisivo: "Nos pone ante una dicotomía que, para nosotros, en estos momento no es existente", y ha añadido que los catalanes han pasado página de esa etapa.

PRESUPUESTOS DE 2024

La portavoz del PSC ha detallado que por ahora no tienen reuniones previstas de Presupuestos con el Govern, y ha criticado que el 1 de enero comenzará la prórroga presupuestaria "porque el Govern no ha sido capaz de pactar los Presupuestos en tiempo y forma".

Respecto a los acuerdos para aprobar las cuentas del 2023, Romero ha indicado que este miércoles el Gobierno central aprobó un decreto para modificar la ley de carreteras que permitirá firmar el convenio de la B-40: "Esperamos que en los próximos días se pueda firmar".

Sobre el proyecto del Hard Rock, ha concretado que el Govern está trabajando y a la espera de informes para poder aprobar el PDU, pero ha lamentado que no tienen "más información ni un calendario" de cuándo podría llevarse a cabo, tras lo que ha subrayado que estos proyectos son importantes para negociar las cuentas de 2024.

EL 'NO' DE JUNTS

Tras el anuncio de Junts de que votarán en contra del real decreto aprobado por el Gobierno el 19 de diciembre con medidas relacionadas con el servicio público de justicia, porque consideran que pondría en riesgo la aplicación de la amnistía, Romero ha replicado que "es una de las obligaciones" de la UE para cobrar el cuarto paquete de fondos europeos.

"No es ninguna novedad. Esperamos que no genere ningún problema a los grupos que han dado apoyo a la investidura", y ha añadido que no entiende a qué responde este movimiento de Junts.

Por su parte, Paneque ha explicado que el PSC ha constituido este jueves una 'Mesa de la sequía', un órgano que se reunirá cada 15 días y que servirá para trasladar al Govern medidas "que pueden ser positivas" para gestionar la sequía.

Está formada por el líder del PSC, Salvador Illa; la portavoz en el Parlament, Alícia Romero; los diputados Sílvia Paneque, Rosa Maria Ibarra y Ramon Espadaler, y expertos del Observatori de l'Aigua, Foment, Pimec, AMB, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Diputación de Barcelona, representantes del sector tecnológico y de innovación, operadores de agua, representantes de Parcs i Jardins de Catalunya y de las comunidades de regantes.