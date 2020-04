Roldán (Cs) lamenta que el Govern no acuda a la Comisión de CCAA: "Es irresponsable"

La líder de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha tildado de "irresponsable" la decisión del Govern de Cataluña de no acudir este jueves a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para acabar de concretar el plan de desconfinamiento anunciado por el Gobierno, y ha instado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a dejar a un lado las disputas y ataques contra el Estado.

"Me parece triste, creo que con esta decisión el Govern de Cataluña no está dando voz a sus más de 7 millones de ciudadanos", ha apuntado en una rueda de prensa telemática este miércoles, y ha pedido al Govern estar a la altura de las circunstancias para ayudar a los más vulnerables y coordinarse con el Gobierno y el resto de comunidades autónomas.

Ha considerado que si el Govern de la Generalitat está en desacuerdo con el plan de desescalada anunciado este martes, debería trasladarlo en el Foro Autonómico: "Si hay alguna discrepancia con el Gobierno creemos que se debe intentar buscar el consenso, se debe proponer o mejorar las propuestas, no criticar".

"No me sorprende que el Govern no acuda, no es la primera vez que deja la silla vacía de los catalanes. Creo que es una mala idea porque se deben intentar todas las opciones para llegar a consensos. Hay muchas vidas en juego", ha añadido.

Preguntada por el plan de desconfinamiento anunciado por el Gobierno, desde Cs han reprochado que se esté haciendo "a golpe de improvisación y unilateralmente, sin contar con el resto de fuerzas políticas y agentes sociales", y han instado a que se busquen consensos en la comisión del Senado de este jueves para diseñar y planificar conjuntamente la desescalada.

FORO AUTONÓMICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Roldán ha lamentado no haber recibido respuesta por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la petición de Cs de crear un Foro Autonómico para la Recontrucción de Cataluña, donde Govern y oposición puedan trabajar de forma conjunta para gestionar la crisis derivada del Covid-19.

Ha hecho un llamamiento al Govern para hacer posible un espacio de consenso entre las formaciones políticas y buscar soluciones a la crisis sanitaria y económica, ayudar a los más vulnerables y coordinarse con el resto de gobierno de las comunidades autónomas: "Es lo que ahora mismo espera la ciudadanía de nosotros y espero que el Govern sepa estar a la altura de las circunstancias".