Roldán (Cs):Torra quiere una Constitución a su medida para actuar impunemente

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de querer "una Constitución a su medida para actuar impunemente".

Desde Twitter, Roldán ha reaccionado a las cartas que Torra ha enviado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para comunicarles que no acudirá a los actos dedicados a la Constitución de 1978 y para anunciar su intención de impulsar un texto constitucional catalán.

"Esta Constitución ya no nos representa a una mayoría de los catalanes. Y es por esto que estamos determinados a escribir una nueva, más moderna, más democrática y más justa. Una Constitución catalana que sea fiel a la voluntad de los catalanes en el marco de un proceso democrático y libre", señala Torra en sus misivas.

Roldán se ha hecho eco de estas palabras y ha pedido a Torra que "no se confunda" porque "quien no representa a la mayoría de los catalanes" es él, "no la Constitución", ha dicho.

"Quienes atacaron la democracia fueron ustedes, no los que la defendimos. Lo que usted quiere es una Constitución a su medida para actuar impunemente", ha añadido.