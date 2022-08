Rojas (IU) reclama que el programa 'Joven Ahora Sevilla' no suponga "un menoscabo" para la plantilla municipal

El portavoz del grupo municipal Adelante Sevilla (IU-Podemos), Daniel González Rojas, ha exigido este miércoles al equipo de gobierno que la puesta en marcha del proyecto 'Joven Ahora Sevilla', que cuenta con una subvención del programa Iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), no suponga "un menoscabo para la plantilla municipal".

A través de una nota de prensa, Rojas ha señalado que "finalmente, los jóvenes que entren en este programa de empleo sí van a realizar tareas que le corresponden a la plantilla municipal, como ha venido pasando cada vez que hay un plan de este tipo". "No nos oponemos a que se ponga en marcha un plan de empleo para jóvenes", ha aclarado el portavoz, que ha recordado que votaron a favor de la modificación presupuestaria "para que se llevara a cabo".

No obstante, ha recordado que "en ese mismo Pleno", el grupo político le pidió al gobierno que "se sentara con los sindicatos y que este proyecto no fuera a ocupar el lugar de la plantilla municipal". De este modo, Rojas ha indicado que aunque el gobierno"afirmara a IU que "no iba a pasar y que negociaría con los sindicatos", la realidad, según ha destacado el portavoz, es que "han hecho oídos sordos".

Así, Rojas ha asegurado que "las diferentes secciones sindicales del Ayuntamiento ya han pedido una reunión urgente con el equipo de gobierno para abordar este asunto". Por último, desde IU se ha pedido que se rediseñe el proyecto 'Joven Ahora Sevilla' para "que la contratación de personas jóvenes no paralice la contratación por el sistema de bolsas legalmente constituidas de categorías profesionales en el Ayuntamiento".