Rojas (PP) propone crear una 'Oficina del Diputado' en Santa Cruz de Tenerife

El cabeza de lista del PP por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas, ha propuesto este miércoles crear una 'Oficina del Diputado' en Santa Cruz de Tenerife si sale elegido como diputado en el Congreso.

En un desayuno con medios de comunicación ha indicado que es su "compromiso" para acercar la vida parlamentaria a los ciudadanos de la provincia occidental y estar "permanentemente conectado" a sus demandas y necesidades.

La oficina quedará ubicada en la sede del PP en la capital tinerfeña, que operará como 'centro de trabajo' de Rojas los días que no tenga actividad en el Congreso, aunque también se podrá contactar con él a través del correo electrónico y otros medios telemáticos.

Rojas se ha definido como "una cara nueva" dentro del PP pese a que lleva 22 años afiliado y fue presidente de Nuevas Generaciones y no ha ocultado que ser candidato da algo de "vértigo" pero fue un ofrecimiento del partido para tratar de "apostar por una renovación y combinarla con la experiencia". "Soy el gran desconocido, no había ni una foto mía en Google cuando me nombraron", ha ironizado.

Ha insistido en que en estas elecciones se decide entre la "continuidad" de Pedro Sánchez en La Moncloa o el proyecto de Feijóo y el PP, pronosticando que a España le va a "venir bien" la nueva etapa de gobierno de los populares.

Ha apuntado que el objetivo es intentar "gobernar en solitario" con mayoría absoluta, algo que "no es imposible", subrayando que se trata de representar un "proyecto de mayorías" que "deje atrás al sanchismo".

Asimismo, no se ha mostrado preocupado por un eventual pacto de gobierno con Vox dado que en las comunidades en las que gobiernan o en coalición con otros partidos, no se ha producido ningún recorte. "Es mentira", ha señalado.

En esa línea, Rojas ha comentado que "ningún partido va a imponer líneas básicas" pues el PP es un partido que "quiere avanzar" y que los españoles tengan un "proyecto de futuro" y puedan adquirir una vivienda, tener un trabajo o disfrutar de los servicios públicos.

Ha dicho también que si el PP gobierna va a "derogar" la ley de vivienda porque genera "inseguridad jurídica", lo que implica que muchos propietarios no ponen sus pisos en el mercado del alquiler, al tiempo que entiende que hay que llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para garantizar que los 'okupas' sean desalojados "en 24 horas" y se construya más vivienda pública.

Asimismo ha destacado que hay que "dar valor" al REF por lo que ha resaltado la propuesta del PP de crear en el Gobierno de Canarias un 'comisionado del REF' que de forma transversal se encargue de hacer un seguimiento de los aspectos económicos y fiscales para que se cumplan y se acabe así con los "vaivenes" actuales.