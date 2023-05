Rodríguez, tras el expediente de la JEC: "Hablaría cero del PP, pero el Gobierno tiene que responder" a los periodistas

Pide conciliar los derechos electorales y la libertad de información

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este viernes que por si ella fuera no hablaría del PP en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, pero que desde el Ejecutivo tienen que contestar a las preguntas que les hacen los periodistas.

De esta forma se ha pronunciado Rodríguez después de que la Junta Electoral Central (JEC) le haya abierto un expediente sancionador, que podría acarrearle una multa de entre 300 y 3.000 euros, por vulnerar en tres ocasiones su deber de neutralidad cuando comparece en Moncloa como portavoz en periodo electoral.

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, la ministra ha mostrado su "respeto" a la decisión de la JEC, precisando que acaba de iniciarse y está en tramitación.

Y ha manifestado que tiene "tantas cosas" para contar de la "acción del Gobierno" de Pedro Sánchez que --"por mí-- "no hablaría del PP". En este sentido, se ha referido a la nueva ley de vivienda o a los "magníficos" datos de empleo conocidos esta semana, subrayando que España está creciendo por encima de los países del entorno.

"Este Gobierno tiene mucho que contar y yo me detendría cero minutos en hablar del PP. Lo que hago en esa sala de prensa", la de Moncloa una vez terminan los Consejos de Ministros, "es atender las preguntas que me plantean" y también cuando "me preguntan por la posición del Partido Popular", ha esgrimido.

LO HACE CON RESPECTO INSTITUCIONAL

La portavoz ha dicho que si le cuestionan por las declaraciones que hacen desde el Partido Popular, "el Gobierno tiene que responder". "Le tiene que responder a ustedes (los periodistas) y sobre todo tiene que dar su respuesta a la opinión pública", ha remarcado.

Preguntada entonces por si va a medir sus palabras después del expediente abierto por la JEC, Rodríguez ha afirmado que siempre es "muy cuidadosa" con sus palabras, "incluso ahora en campaña electoral". Y ha añadido que en los mítines a veces se le "olvida" mencionar al PP porque tiene mucho que contar de lo que el Gobierno "hace por el país".

"Hay que actuar con respeto institucional y trato de hacerlo siempre en todas mis intervenciones públicas", pero "hay que conciliar todos los derechos que están en juego, los derechos electorales y por supuesto también el derecho a la libertad de información de la ciudadanía", ha argumentado.