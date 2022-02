Rodríguez: El PP recurre a ETA ante la expectativa de su derrota electoral

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado este viernes de "lamentable" que el Partido Popular utilice "el dolor de las víctimas" de ETA y vuelva a recurrir a la banda terrorista "ante la expectativa de una derrota" en las elecciones de Castilla y León.

La ministra, que ha sido entrevistada en Valencia en el camión de "La Gran Consulta" de RTVE, se ha pronunciado así sobre la petición del líder del PP, Pablo Casado, de que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras publicarse que ha mantenido contactos con líderes de ETA.

Rodríguez ha señalado que el PP está "escorado a la extrema derecha, nervioso por las citas electorales que ellos mismos convocan sin que fueran necesarias", y por ello recurre a este asunto a falta de más argumentos, lo que a su juicio es "definitivamente inmoral".

Ha defendido que el Gobierno se mueve en esta cuestión siempre en los parámetros de la ley y en el ámbito de las instituciones penitenciarias y ha recordado que hace ya diez años que la sociedad vasca y española "venció a ETA" y se consiguió que la banda terrorista dejara de matar.

En su opinión, el recurso del PP a la Junta electoral de Castilla y León por el reparto por parte del Gobierno de ayudas al sector agroalimentario evidencia que el líder del PP "no da una", y ha considerado que si Alfonso Fernández Mañueco "quiso interrumpir su legislatura, aún no ha explicado por qué, el Gobierno no va a dejar de trabajar".