Rodríguez se opone al fin de la limitación de mandatos y salarios en Podemos

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha expresado este martes su "absoluto" desacuerdo con la propuesta de limitación salarial y de mandatos en la formación morada que recoge el documento ético que Pablo Iglesias someterá a consideración en la próxima asamblea del partido a finales de marzo.

Rodríguez, en una entrevista en Canal Sur TV, ha manifestado que concibe la política como "una dedicación temporal que un ciudadano hace de forma altruista hacia su comunidad" y "no para enriquecerse".

La limitación salarial será la que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad y en las administraciones y empresas públicas el compromiso será renunciar a percibir un salario superior a los que recoja el régimen retributivo del resto de empleados. También deberán renunciar a cobrar sueldos por pertenecer a consejos de administración de entes públicos.

Según la dirigente andaluza, lo que ha planteado la dirección estatal de Podemos es "buscar un nuevo criterio" al haber subido el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros, y ha precisado que "no es que se hayan eliminado totalmente los límites salariales".

Ha explicado que en Adelante Andalucía, coalición en la que está Podemos con IU y dos partidos andalucista, han optado por "recalcular" y plantear que, "en vez de tres SMI", la limitación salarial de sus cargos sea el equivalente a 2,5 salarios mínimos, "y así nos mantenemos dentro de unos límites", ha detallado.

Igualmente, el código ético que propone Iglesias establece que se limitarán los mandatos de todos los cargos públicos e internos del partido a ocho años, pero añade: "Con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años"; e incluso deja abierta la posibilidad de que más allá de dicho plazo, la prórroga esté supeditada a consulta a las personas inscritas.

Sobre esta medida, Rodríguez ha declarado que no está "de acuerdo en absoluto" porque la limitación de mandatos es una "seña de identidad de la nueva política que no hay que perder nunca" y ha defendido que la política no es una profesión, sino "una dedicación temporal que un ciudadano hace de forma altruista hacia su comunidad".

Además, ha mantenido su oposición al gobierno de coalición con el PSOE, uno de los motivos por los que ha renunciado a aspirar de nuevo al liderazgo de Podemos Andalucía en el próximo congreso de mayo.

Una vez cambie la dirección de Podemos Andalucía, Rodríguez y la corriente anticapitalista centrarán su objetivo en impulsar Adelante Andalucía, la confluencia con IU y otros dos partidos andalucistas que obtuvo 17 diputados en las pasadas elecciones andaluzas.