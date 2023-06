Rodrigo Rato cree que ha sido "objeto de investigaciones prospectivas"

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado que él ha sido "objeto de investigaciones prospectivas, secretas, de acusaciones sin fundamento" y de indefensión, y lo ha atribuido textualmente al 'deep state'.

Así ha respondido en una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este lunes, al ser preguntado por si su sus posicionamientos por su caso son parecidos a los de investigados por la 'Operación Catalunya', como el expresidente del Barça Sandro Rosell.

"Yo soy crítico de la impunidad. No entiendo el funcionamiento de la Fiscalía. No entiendo que no se persiga una investigación prospectiva. No entiendo cómo no se castigan de manera inmediata las investigaciones secretas. No entiendo cómo se negocia con presos retenidos como preventivos. No entiendo la laxitud con las filtraciones", ha añadido.