Rocío Ruiz presenta una guía hecha por la UAL para el uso saludable de las nuevas tecnologías en la familia

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado la guía 'Concilia-Tic' de buenas prácticas para el uso "inteligente, óptimo y saludable" de las nuevas tecnologías en familia que nace e las conclusiones del estudio de la Universidad de Almería (UAL) sobre la conciliación familiar y la educación parental respecto del uso de las nuevas tecnologías en la infancia y la adolescencia y que parte del análisis de los cambios sociales que ha provocado la pandemia por covid-19.

En una nota, Ruiz ha destacado que, en el marco de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía aprobada recientemente en el Parlamento, su departamento se encuentra trabajando en la redacción del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía que, según ha señalado, "sentará las bases del sistema integral de atención a la infancia y definirá las bases estratégicas de estas políticas en Andalucía en los próximos años".

Según la consejera, este plan se encuentra en fase de diagnóstico y la formulación de sus objetivos y líneas estratégicas se desarrollará a lo largo de los próximos meses. "La transversalidad de la infancia y la adolescencia y la corresponsabilidad de la sociedad en esta materia suponen que este Plan cuente con la colaboración de todas las Administraciones públicas de Andalucía y con la participación de la ciudadanía y las entidades de iniciativa social. Asimismo, con este documento, avanzamos en una nueva cultura que contempla a los niños y niñas como activos sociales, sujetos de derecho y protagonistas de sus propias vidas y entornos", ha remarcado.

En relación con el estudio presentado sobre infancia y nuevas tecnologías, la consejera ha expresado que "no se trata de decir no a internet o las redes sociales, sino a su mal uso y los riesgos que conlleva". En este aspecto, ha destacado los problemas que las nuevas tecnologías pueden suponer en los menores para su salud mental o la educación en las emociones.

Entre las conclusiones del estudio, destaca el hecho de que durante el confinamiento a consecuencia del inicio de la pandemia por covid-19, las familias no hicieron más vida en común, se duplicó el tiempo de todos sus miembros delante de las pantallas y se inició la actividad digital en edades más tempranas.

Esto, unido a cuestiones como las refleja un estudio de Unicef que informa que solo el 23 por ciento de los progenitores pone normas en el uso de estas tecnologías a sus hijos e hijas, que uno de cada tres adolescentes en España hace un uso problemático de internet y las redes o que uno de cada cinco podría tener adicción a los videojuegos, muestra una realidad que sitúa a los menores en situación de vulnerabilidad.

"Tenemos que mirar de frente a esta situación. Aunque no todo en internet sea malo, es necesario implicar a las familias y los centros educativos para establecer estrategias que eduquen en este ámbito y no haga a nuestros hijos e hijas infelices", ha señalado Ruiz.

Sobre esto, ha recordado que el artículo 52 de la nueva ley andaluza de infancia y adolescencia reconoce el derecho al desarrollo de la competencia digital mediante el impulso a la alfabetización mediática de los niños, niñas y adolescentes y, al mismo tiempo, la competencia digital de sus familias.

"En esta legislatura, el Gobierno andaluz tenía la oportunidad de poder hacer una nueva Ley de Infancia y Adolescencia, ya que la anterior tenía veinte años y no estaba adaptada a todo este contexto digital porque no existía. Como consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, he aprovechado esta ocasión y hemos sacado adelante una ley por consenso de casi todos los grupos políticos que es pionera en España, moderna e innovadora. Una norma que es la primera que reconoce el derecho a crecer en familia. Pero además, una ley que absorbe los importantes cambios sociales que se han dado durante estos veinte años, fruto de una realidad que tenemos que aceptar, no como un mundo hostil y peligroso, sino regulándolo", ha subrayado Ruiz.

LA GUÍA

La guía de buenas prácticas para el uso inteligente, óptimo y saludable de las nuevas tecnologías en familia recoge una serie de recomendaciones dirigidas a padres, madres y personas responsables del cuidado de los hijos e hijas, así como a los propios niños, niñas y adolescentes, expresado de una forma didáctica e ilustrativa.

Por otra parte, se incluyen recomendaciones para las Administraciones públicas en la promoción del uso responsable de redes sociales e internet, incidiendo especialmente en el ámbito educativo. Así como en el control de la información y los servicios puestos a disposición de la ciudadanía.

"Esperamos que este documento sirva para favorecer la conciliación en la vida familiar y disminuir los conflictos que surgen en el día a día entre padres, madres, hijos e hijas en torno al uso de los dispositivos tecnológicos y sus aplicaciones", ha destacado la consejera.

Para ello, sus autoras y autor ponen sobre la mesa cuestiones como que se pueden organizar actividades lúdicas para toda familia dentro y fuera de casa sin tecnología o que el móvil no es un juguete aunque lo utilicemos como tal. Entre las principales recomendaciones, destacan: evitar el móvil cuando estemos en familia, situar los ordenadores en espacios comunes de la casa, evitar el acceso a internet permanente e ilimitado, usar contraseñas en los dispositivos y controlar el tiempo de uso.

La guía insiste en que hay que aprovechar los juguetes cuando las capacidades de los niños y niñas están en pleno desarrollo, hablar sobre el uso de contenidos inapropiados si se da el caso y conocer el contenido de los videojuegos y tener en cuenta la edad recomendada.

Entre las recomendaciones para los niños, niñas y adolescentes, se ha hecho especial incidencia en los peligros que acechan al otro lado de las pantallas al hacer pública su imagen o sus datos personales.

Durante el acto de presentación del estudio y la guía sobre infancia y nuevas tecnologías, la consejera ha estado acompañada por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez; la directora general de Infancia, Antonia Rubio; el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Rafael Pasamontes; y las autoras y el autor, Alma Martínez de Salazar, Inmaculada Gómez y Juan Miguel Flujas.