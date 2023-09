Roca (Cámara de Barcelona) afirma que el Estado "empobrece" a los catalanes

Marta Pessarrodona pide defender el catalán para "defender la historia"

La presidenta de la Cámara de Barcelona, Mònica Roca, ha asegurado este lunes que pertenecer al Estado español "empobrece" a los catalanes, sean independentistas o no lo sean.

Lo ha dicho en su intervención al finalizar la manifestación de la ANC, que ha constado de cuatro columnas que han confluido sobre las 18.25 en la plaza Espanya.

Roca, que ha hablado en nombre de la columna 'Soberania', ha criticado que se diga que los catalanes no son solidarios con el Estado y ha asegurado que si Catalunya sigue formando parte de España será un "mal negocio" para los catalanes.

LIBERTAD, PAÍS Y LENGUA

El miembro de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya Cèsar Lagonigro ha hablado por la columna 'Llibertat' y rechazado una hipotética ley de amnistía: "No queremos el perdón de los represores. No lo aceptamos porque no hemos cometido ningún delito".

En la columna 'País', el secretario general de La Intersindical, Sergi Perelló, ha llamado a la movilización permanente para luchar contra lo que ha tachado de expolio histórico a Catalunya y para mejorar las condiciones de vida de los catalanes.

La escritora Marta Pessarrodona, recién condecorada con la Medalla d'Or de la Generalitat, ha hablado por la columna 'Llengua', ha asegurado que "defender la lengua catalana es defender la Historia".