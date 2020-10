Robles urge a la renovación del CGPJ para demostrar que "efectivamente" se habla de partidos de Estado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llamado este lunes a la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que esto sirva para demostrar que "efectivamente" se habla de partidos de Estado, ha sugerido en referencia al Partido Popular.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la ministra ha señalado al ser preguntada sobre si le resultó incómoda la reforma que propuso el Gobierno ante el bloqueo del PP que lo que le "incomoda de verdad" es que "en un momento en el que tenemos que tener unas instituciones muy sólidas y muy fuertes, una institución tan importante como es el CGPJ esté sin renovar y hayan transcurrido casi dos años".

En esta línea, ha añadido que al tratarse del cumplimiento de un mandato constitucional, "cuando la Constitución dice que la duración del CGPJ son cinco años pues tienen que ser cinco años". "Insisto, si queremos tener una España creíble, si queremos avanzar, ser respetados, que los somos, tenemos que no poner en riesgo nuestras instituciones", ha enfatizado.

"Yo he dicho que para mí, como jurista y como miembro que fui el CGPJ, cuando estaba viendo que el PP estaba tomando como rehenes, si se me permite la expresión, al CGPJ pues francamente no lo entiendo", ha lamentado.

Así, ha insistido en que lo "verdaderamente importante" es renovar las instituciones porque "es el momento de hacer un país grande". "No podemos abrazarnos a la Constitución cuando nos viene bien y cuando no nos viene bien hacer una utilización política, lo que es peor todavía de las instituciones", ha zanjado.