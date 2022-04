Robles, sobre el supuesto espionaje: el CNI cumple absolutamente la legalidad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido desvelar este miércoles si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dispone del Pegasus, un programa con el que supuestamente se ha espiado a dirigentes independentistas catalanes, y ha aseverado que ese organismo cumple absolutamente la legalidad.

"El Gobierno y el CNI siempre actúa con arreglo a la legalidad vigente", ha enfatizado Robles en una entrevista en el canal 24 Horas recogida por Efe, en la que también ha insistido en que todas las actuaciones del centro de inteligencia están sujetas a autorización y control judicial.

Preguntada por las informaciones que aseguran que el CNI adquirió el Pegasus por 6 millones de euros, la ministra ha dicho: "No le confirmo si lo tiene o no porque estaría incumpliendo la ley".

Como tampoco puede, según ha resaltado, decir más de este asunto porque tiene limitaciones. "Para mi sería más cómodo salir y explicar algunas cosas y no puedo. Hay desigualdad de partes y si dijera algo, estaría cometiendo un delito".

Robles, que ha asegurado la máxima colaboración del Gobierno con la Justicia en este asunto, ha recordado que el CNI también tiene "limitaciones" por ley y todo lo referente a él es secreto. Así que "es fácil imputarle" algo "porque no se puede defender ni decir una cosa u otra".

Además del control judicial, el CNI también está sometido al parlamentario en la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, que es la encargada de tratar todos los asuntos vinculados a secretos oficiales, pero en esta legislatura está sin constituir debido a un bloqueo político.

La titular de Defensa confía en que se constituya esa comisión para que "sin ninguna reserva" se pueda hablar con toda claridad.

No entiende la ministra cómo en un estado de derecho se pueden hacer imputaciones sin pruebas, y más dirigidas hacia un organismo que tiene limitaciones por ley y hacia un Gobierno, como el que preside Pedro Sánchez, que ha apostado por la vía política y de diálogo con Cataluña.

Aunque respeta las acusaciones de dirigentes catalanes, como las del propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, Robles no las comparte porque no se puede generar "dudas y sospechas de un organismo que no se puede defender".

Y ha insistido en que si hay un gobierno que ha pensado en Cataluña y en sus ciudadanos, es el que preside Pedro Sánchez, como "saben" los dirigentes catalanes.

Según ha señalado, el propio Pere Aragonès "sabe perfectamente que el Gobierno ha pagado un coste político por las decisiones que ha tomado con Cataluña". "Que no se olvide", ha zanjado.

"Es razonable que cuando se hacen imputaciones, se hagan con un mínimo de material probatorio", ha subrayado Robles, que comparecerá próximamente en el Congreso a petición propia para explicar la llamada brújula estratégica de la UE en materia de defensa, aunque toda probabilidad será preguntada por el supuesto espionaje.