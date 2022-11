Robles sobre el informe de Pegasus de la Eurocámara: Son puras especulaciones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este martes en el pleno del Senado que el informe de la Eurocámara sobre el escándalo de espionaje mediante Pegasus "es un borrador fundado en puras especulaciones" que recoge la "opinión personal" de una parlamentaria.

Robles ha respondido así a sendas preguntas de los senadores Josep Maria Cervera (Junts) y Sara Bailac (ERC) sobre la valoración que realiza el Gobierno del informe preliminar de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus y otros software espía.

"No estamos hablando de ningún informe preliminar, es un borrador que, además, no sabemos, porque está fundado en puras especulaciones, en datos absolutamente de parte, que no ha seguido para nada el procedimiento que todavía tiene que seguir en el Parlamento", ha afirmado la titular de Defensa.

Así, "por respeto a los trámites del Parlamento", ha señalado que no iba a hacer ninguna valoración de "una opinión personal de una parlamentaria", si bien ha insistido en que "el Gobierno actúa siempre con arreglo a derecho y con un control judicial".

El informe de la Eurocámara sobre el escándalo de espionaje mediante Pegasus avisa de que en los casos que afectan a políticos catalanes, "no es posible establecer" la supuesta amenaza a la seguridad nacional que invoca el Gobierno español para justificarlos.

El documento es un primer borrador de las conclusiones a las que ha llegado la comisión parlamentaria sobre el uso de este 'spyware', redactado por la liberal neerlandesa Sophie in 't Veld.

Por su parte, los senadores catalanes han arremetido contra el Ejecutivo porque el informe "señala las vergüenzas de cualquier estado que se considere democrático" y, además, "las autoridades españolas todavía no han colaborado con las investigaciones europeas".

Por ello, han pedido al Gobierno que actúe con "transparencia y cooperación" y cree una comisión parlamentaria de investigación para depurar las responsabilidades políticas.