Robles responde a ERC que no es profesional de la política: Soy independiente

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha instado a sumarse a las filas del PP, que ella no es una política profesional sino "independiente, con una carrera judicial".

"No me tengo que meter en ningún partido político, tengo que actuar conforme a la legalidad, conforme a mis convicciones y estoy absolutamente orgullosa de estar en este Gobierno", ha dicho en los pasillos del Congreso después de que el líder de ERC arremetiera este miércoles contra ella en la sesión de control al Gobierno y reiterara su petición de dimisión si conocía el supuesto espionaje a políticos independentistas.

Rufián ha recalcado que Robles está "intentando boicotear al Gobierno" por "arrastrar" en su opinión al PSOE a pactar con el PP y le ha invitado a "que pida la entrada al PP".

"Está siendo la mejor ministra del PP", ha ironizado Rufián.

Minutos después la ministra de Defensa ha recordado al líder de ERC en el Congreso que mientras él se dedica profesionalmente a la política, ella es independiente, tiene una carrera judicial y "no me dedico profesionalmente a la política".

"Así que no me tengo que ir a ningún sitio, sino estar en este Gobierno. Y no me hace falta ningún tipo de consejos. Se lo agradezco al señor Rufián", ha puntualizado Robles.